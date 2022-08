Giám khảo 'Rap Việt' LK lên tiếng về tin đồn giải nghệ

Tên thật là Nguyễn Quang Hưng, LK (Lil Knight) là một trong những rapper kỳ cựu đã đặt những viên gạch đầu tiên cho sự phát triển của nhạc rap Việt Nam. Gần đây, LK gây chú ý khi đảm nhận vai trò giám khảo tại hai chương trình đình đám về rap là Rap Việt và King of Rap. Để tri ân tình cảm mà người hâm mộ dành cho mình trong những năm qua, LK vừa cho tung EP mang tên The last LadyKillah.

Cụm từ "LadyKillah" có lẽ không còn xa lạ với những fan nhạc rap lâu năm. Đây là tên của forum nhạc rap đình đám một thời do rapper LK cùng các "cây đa cây đề" trong làng rap Việt như JustaTee, Yanbi, Mr T, BigDaddy... gầy dựng từ khi rap mới du nhập về Việt Nam. Trong suốt nhiều năm liền, các nghệ sĩ đã cùng kết hợp để trình làng loạt sản phẩm âm nhạc chất lượng được cộng đồng underground vô cùng yêu thích.

Do đó, cái tên EP The last LadyKillah đã gợi nhắc cho khán thính giả về những dấu ấn rực rỡ trên con đường âm nhạc của rapper LK. EP The last LadyKillah gồm 4 ca khúc: Đứng đây cả chiều (kết hợp cùng Gizmo, Pjpo), Besame Mucho (kết hợp với Lee7), Cửa phòng vừa đóng và Tarzan. Màu sắc âm nhạc chủ đạo trong EP này là synth wave/synth-pop.





Tuy nhiên, cũng có tin đồn cho rằng đây là sản phẩm cuối cùng trong sự nghiệp của LK. Nam rapper cho biết EP lần này như một món quà dành tặng các fan đã luôn theo dõi hành trình âm nhạc dài của mình, đặc biệt là các bạn lứa cuối 8X, đầu 9X. "Chắc không còn nhiều thời gian để thực hiện những ước mơ của mình. Nên mình chỉ muốn hoàn thành nốt những gì mình cần làm để hướng đến cột mốc 20 năm và album ELVTCRT”, giám khảo Rap Việt thổ lộ.

Trước lời chia sẻ này, các fan của LK đã có thể nhẹ nhõm khi biết rằng EP The last LadyKillah chỉ là tiền đề cho một album hoành tráng của LK trong tương lai. Tuy nhiên, LK cũng tự nhận mình đã bước sang tuổi 40 nên có thể trong tương lai anh sẽ phải ưu tiên cho gia đình, con cái nhiều hơn là sự nghiệp. Vì vậy, việc LK có thực sự giải nghệ hay không vẫn là điều mà giám khảo Rap Việt chưa vội khẳng định.

Thời gian gần đây, LK còn khiến cộng đồng mê rap xôn xao khi hé lộ hình ảnh trong phòng thu cùng Đen và JustaTee. Từ đó, người hâm mộ không khỏi kỳ vọng về một cú bắt tay lịch sử giữa ba nghệ sĩ kì cựu trong album tương lai của LK.