‘Giải mã’ BYD M6: Phù hợp cho gia đình, hiệu quả khi kinh doanh xe dịch vụ

BYD M6 - mẫu MPV phù hợp cho gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, phân khúc xe MPV 7 chỗ phổ thông tại Việt Nam thực sử nở rộ với nhiều mẫu mã, thương hiệu lần lượt gia nhập thị trường. Phần lớn trong số này là các mẫu xe động cơ đốt trong đến từ những thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc… Dù vậy, vẫn có không ít ý kiến cho rằng, xe MPV 7 chỗ tại Việt Nam không thiếu nhưng để đáp ứng hiệu quả kinh tế, dung hòa giữa nhu cầu sử dụng gia đình cũng như kinh doanh dịch vụ thì thực sự lại không nhiều… cho đến khi BYD M6 xuất hiện trên thị trường.

Khi BYD M6 được trình làng tại Việt Nam vào trung tuần tháng 10 năm 2024 với mức giá 756 triệu đồng, một số nhận định cho rằng mẫu xe này sẽ gặp không ít khó khăn. Điều này có lý bởi hạ tầng trạm sạc, hệ thống đại lý BYD lúc đó vẫn còn hạn chế… trong khi BYD M6 lại nhảy vào một phân khúc đầy tính cạnh tranh.

Thế nhưng, thực tế cho đến nay lại khá bất ngờ. BYD M6 xuất hiện ngày càng phổ biến trên đường phố. Chính mẫu MPV này chứ không phải cái tên nào khác trong dải sản phẩm của BYD nhanh chóng được người Việt ưa chuộng và M6 cũng trở thành mẫu xe thuần điện BYD bán chạy nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Không chỉ nhóm khách mua xe gia đình vốn đề cao tính tiện nghi, rộng rãi, thoải mái… ngay cả nhóm khách mua ô tô chạy dịch vụ cũng không ngần ngại chọn BYD M6. Bởi, trải nghiệm thực tế mẫu xe này cho thấy, những đặc trưng trong thiết kế, công nghệ, vận hành của BYD M6 không chỉ phù hợp khi sử dụng xe gia đình mà còn hiệu quả, kinh tế khi "sắm vai" xe dịch vụ.

Kiểu dáng thời trang hiện đại, cân đối hài hòa

Những năm gần đây, ô tô Trung Quốc đang "lột xác" mạnh mẽ về diện mạo. Dù ai có bảo thủ đến mấy cũng phải thừa nhận rằng, ô tô Trung Quốc thiết kế ngày càng đẹp, hiện đại hơn. BYD M6 là một trong những số đó. Được lấy cảm hứng từ loài rồng theo ngôn ngữ "Dragon Face", qua bàn tay của nhà thiết kế xe hơi nổi tiếng người Đức - Wolfgang Egger, BYD M6 được tạo dáng hiện đại, trẻ trung và đầy sức hút đến từ mọi góc nhìn.

Thiết kế BYD M6 ghi điểm với khách hàng ngay từ ánh nhìn đầu tiên

Không chỉ cho thấy sự liền lạc ở các chi tiết như đèn pha LED, ốp mạ crôm ở phần đầu xe, BYD cho thể hiện được sự cứng cáp mạnh mẽ qua những đường gần dập nổi trên nắp ca-pô cũng như hai bên thân xe. Trong khi ở phía sau mang đến cảm giác hiện đại với dải đèn hậu vắt ngang, kèm đồ họa ánh sáng bắt mắt.

Thực dụng tiện nghi, rộng rãi và chở được 7 người

Các số liệu bán hàng cho thấy, người Việt đang chuyển dần từ dòng sedan truyền thống sang các dòng xe đa dụng, nhất là ô tô 7 chỗ. Nhiều người mua ô tô sử dụng gia đình đang hướng sự lựa chọn sang các dòng ô tô 7 chỗ thay vì xe Crossver hay SUV 5 chỗ. Trong khi đó, giới kinh doanh xe dịch vụ cho biết, ô tô 7 chỗ thường được khách ưa chuộng hơn nhờ không gian rộng thoáng, chở được 7 người cũng nhhư nhiều hành lý hơn… BYD M6 là mẫu xe đáp ứng được tất cả nhu cầu này.

Không chỉ cung cấp không gian, rộng thoáng, tư thế ngồi khá thoải mái ở ghế lái cũng như hàng ghế thứ hai và thứ ba nhờ thiết kế sàn phẳng… mẫu MPV 7 chỗ của BYD còn rất thực dụng với nhiều hộc chứa đồ, cửa gió điều hòa riêng cho mỗi hàng ghế.

Dễ lái lại còn êm mượt

Một trong những điểm nổi bật về vận hành giúp BYD M6 được nhiều người lựa chọn chính là việc mẫu xe này dễ sử dụng đồng thời vận hành khá êm, mượt. BYD M6 mang đến tư thế lái thoải mái, ghế da ôm sát thân đồng thời cách thiết kế cột A, bảng táp-lô bố trí gọn gàng mang đến tầm nhìn rộng thoáng. Với chìa khóa thông minh và thẻ NFC, người dùng có thể khởi động xe từ xa, khóa/mở xe chỉ bằng 1 chạm hay thao tác khá đơn giản. Nếu muốn hiện đại hơn, BYD App là trang bị không thể bỏ qua.

Không gian nội thất rộng rãi ở tất cả vị trí ngồi

BYD M6 sử dụng động cơ điện với công suất 161 mã lực, mô-men xoắn cực đại 310 Nm đi kèm 3 chế độ lái phù hợp với từng điều kiện vận hành. Trong các tuyến đường nội đô, người dùng có thể chọn chế độ Eco (Tiết kiệm) xe sẽ tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng hoặc chế độ Normal (Bình thường) để cân bằng giữa hiệu suất và tiết kiệm năng lượng. Trong khi đó ở chế độ Sport (Thể thao) phản ứng ga nhạy bén hơn, vô-lăng đánh lại có độ nặng hơn, xe vận hành mang lại cảm giác lái mạnh mẽ hơn.

Không hề bất tiện lại còn tiết kiệm, kinh tế

Thời gian sạc pin và phạm vị hoạt động tối đa sau mỗi lần sạch đầy pin là yếu tố được nhiều người quan tâm khi cân nhắc lựa chọn ô tô điện. Bản thân BYD trong quá trình nghiên cứu phát triển cũng hiểu rõ điều này. Do đó hãng trang bị cho M6 bộ pin Blade dung lượng 55,4 kWh, cung cấp phạm vi di chuyển tối đa sau một lần sạc đầy lên tới 420 km theo tiêu chuẩn NEDC. Trải nghiệm thực tế cho thấy, dù hệ thống trạm sạc của BYD chưa thực sự quá dày đặc nhưng với việc hãng đã liên kết với các đối tác cung cấp dịch vụ trạm sạc, việc sạc điện cho xe cũng khá thuận tiện. Ngoài các trụ sạc nhanh công cộng hay tại các đại lý BYD, người dùng có thể lắp trụ sạc 7kW tại nhà miễn phí khi mua xe thông qua sự hỗ trợ từ BYD Việt Nam và đại lý. Với bộ sạc này, mất khoảng 8 tiếng để sạc đầy từ 0 lên 100% pin. Trong khi, nếu dùng sạc nhanh DC tại trạm công cộng chỉ mất khoảng 30 - 40 phút để đạt 80% pin. Thậm chí, trong trường hợp cần thiết bộ sạc cầm tay 2,2kW cũng có thể sử dụng như phương án dự phòng.

Tính kinh tế cũng là yếu tố quan trong giúp BYD M6 thuyết phục nhóm khách mua xe chạy dịch vụ, bởi ngoài mức giá 756 triệu đồng, khách mua mẫu xe này sẽ không phải đóng lệ phí trước bạ, tổng giá xe lăn bánh chưa đến 800 triệu đồng. Ngoài ra, mốc bảo dưỡng sau mỗi 20.000 km cùng chi phí bảo dưỡng thuộc nhóm thấp nhất thị trường cũng giúp cho khách hàng tối ưu được chi phí sử dụng.

BYD M6 là lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm giá dưới 800 triệu đồng