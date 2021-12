Giáo dục thời Covid-19: Công nghệ hỗ trợ cho giáo viên

Đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh đến toàn bộ các lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt là ngành giáo dục. Các trường học đóng cửa và phải chuyển đổi từ phương thức giảng dạy trực tiếp sang trực tuyến. Giáo viên và học sinh cũng gặp khó khăn trong việc làm quen với phương thức giảng dạy mới. Tuy nhiên đây cũng là một cơ hội để đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục để bắt kịp với xu thế Hybrid Learning (hình thức học tập kết hợp giảng dạy trực tuyến để bổ trợ cho lớp học thực tế) đang dần phổ biến trên toàn thế giới.

Chị Nguyễn Thúy Uyên Phương là nhà sáng lập của chuỗi trường ngoại khóa chuyên sâu đầu tiên của Việt Nam - Tomato Children’s Home. Trong năm qua, Tomato cũng như các tổ chức giáo dục khác gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh.

“Trong giai đoạn đầu khi thay đổi phương thức giảng dạy thì có khá nhiều trở ngại, khó khăn mà Tomato gặp phải như là sự tương tác giữa con người với con người, phương pháp giảng dạy và không thể bỏ qua khó khăn lớn nhất là số lượng thiết bị công nghệ hỗ trợ cho việc giảng dạy.” - CEO Uyên Phương chia sẻ.

Việc các thầy cô dạy học trực tuyến tại nhà đòi hỏi cần sự chủ động trong việc chuẩn bị các thiết bị, tài liệu, công cụ hỗ trợ cần thiết cho việc giảng dạy. Một trong số các thiết bị quan trọng chính là máy in. Khi dịch bệnh diễn ra, giáo viên không thể đến trường và các hoạt động dạy học, chuẩn bị giáo án, nghiên cứu các phương pháp giảng dạy mới đều phải diễn ra tại nhà, thì việc trang bị máy in cho giáo viên cũng trở thành điều cần thiết bên cạnh các thiết bị công nghệ khác như máy tính, màn hình, webcam, tai nghe…

“Máy in với tốc độ in nhanh chóng và vận hành đơn giản cũng là thiết bị cần thiết đối với giáo viên giảng dạy tại nhà, để in ấn tài liệu giảng dạy cũng như các bài kiểm tra của học sinh”. Với những yêu cầu này, chị Uyên Phương đã được thương hiệu HP tư vấn sử dụng dòng sản phẩm máy in dành cho doanh nghiệp nhỏ và hộ gia đình HP LaserJet M200. Đây là dòng sản phẩm máy in laser hướng đến sự tiện dụng, hiệu suất cao và thân thiện với môi trường.

Chị Uyên Phương rất hài lòng với những gì mà máy in HP mang lại: “Máy in HP LaserJet M200 khá nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, tiết kiệm năng lượng. Tốc độ in 2 mặt rất nhanh, tiết kiệm giấy. Đặc biệt với ứng dụng HP Smart có thể in ấn và scan không dây rất tiện dụng, giúp giảng viên có thể in ấn nhanh chóng, không tốn nhiều thời gian”.





HP LaserJet M200 có tốc độ in 1 mặt lên đến 29 trang A4/phút, in 2 mặt 18 trang/phút, trang đầu tiên chỉ mất 7 giây. Bộ nhớ 64MB, tốc độ xử lý lên tới 500 MHz, và có thể in tối đa đến 20.000 trang/ tháng. HP LaserJet M200 cũng sở hữu độ phân giải lên tới 600x600 dpi, giúp tài liệu in ấn có chất lượng cao, văn bản đậm, rõ ràng, hình ảnh sắc nét.

Một điểm nữa khiến chị Uyên Phương và các cộng sự yêu thích ở máy in HP LaserJet M200 chính là có thể kết nối bằng nhiều hình thức như cổng USB, mạng LAN, Wifi. Chị cũng có thể in ấn, scan tài liệu dễ dàng từ điện thoại hay máy tính bảng cá nhân thông qua ứng dụng HP Smart, sau đó chia sẻ lên hệ thống đám mây như Dropbox, Google Drive, email…Nhờ sự tiện lợi này, công việc giảng dạy, trao đổi tài liệu giữa các giáo viên, giữa giáo viên và học sinh tiết kiệm thời gian mà công sức hơn rất nhiều.

Ngoài ra, dòng máy in HP LaserJet M200 còn đáp ứng các tiêu chuẩn nhãn sinh thái khắt khe về môi trường như Energy Star hay Blue Angel. HP chủ động thiết kế và thử nghiệm các hệ thống in ấn của mình để đáp ứng chuẩn nhãn sinh thái về khí thải. Nhờ vậy chất lượng không khí trong nhà, trong văn phòng được đảm bảo để an tâm làm việc. Cùng với đó mực in HP chính hãng chứa thành phần tái chế nên rất thân thiện với môi trường.

“Chiến lược chuyển đổi giáo dục cần bắt đầu từ chiến lược con người kết hợp với sự hỗ trợ của các thiết bị công nghệ. Chủ động nắm bắt công nghệ tiên tiến để ứng dụng vào giảng dạy chính là cách chúng ta tiến tới tương lai” - đó chính là chia sẻ của chị Uyên Phương đối với các tổ chức giáo dục.

HP LaserJet M200 bao gồm các mã sản phẩm M211d/dw và M236dw/sdw, được bảo hành chính hãng trong vòng 1 năm với mức giá khởi điểm từ 3.790.000đ. Tìm hiểu thêm tại: https://www.hp.com/vn-vi/printers/laserjet-200-series.html hoặc liên hệ hotline 1800 588 868, website: baohanhhp.vn hoặc Zalo HPVietnam.