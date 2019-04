12 thí sinh được nâng điểm vẫn tiếp tục học đại học

Báo cáo này nêu rõ trong số 108 TS được nâng điểm tại Sơn La và Hòa Bình có 1 TS thi THPT quốc gia năm 2017 đã nhập học vào Học viện An ninh, 1 TS không đủ điều kiện tốt nghiệp, 81 TS đã nhập học vào 26 cơ sở giáo dục ĐH trong cả nước, 13 TS không có tên trong danh sách trúng tuyển và nhập học tại các cơ sở giáo dục ĐH.

Với 12 TS có điểm chấm thẩm định không thấp hơn điểm trúng tuyển đang tiếp tục theo học, khi có kết luận của cơ quan điều tra, nếu TS nào bị kết luận có tham gia vào quá trình gian lận thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. "Quan điểm của Bộ GD-ĐT là xử lý nghiêm khắc, xem xét cho thôi học những TS có kết luận liên quan đến gian lận thi cử", báo cáo nêu.

Báo cáo không nêu cụ thể tên của 26 trường ĐH có TS được nâng điểm đã nhập học. Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, cho đến nay, ngoài 3 trường công an nhân dân, dư luận xã hội chỉ mới biết 8 trường ĐH khác có TS Hòa Bình, Sơn La nằm trong danh sách những TS điểm sau chấm thẩm định lệch với điểm các sở GD-ĐT Hòa Bình, Sơn La công bố hồi tháng 7.2018, gồm: ĐH Y Hà Nội, Kinh tế quốc dân, Ngoại thương, Thương mại, Luật Hà Nội, Sư phạm Hà Nội, FPT và Học viện Tài chính. Những trường hiện vẫn để các TS Hòa Bình, Sơn La có điểm thi gian lận tiếp tục theo học do điểm sau thẩm định vẫn đạt điểm chuẩn trúng tuyển là Trường ĐH Kinh tế quốc dân (5 trường hợp, trong đó 3 Hòa Bình, 2 Sơn La), Ngoại thương (1 Hòa Bình), Y Hà Nội (1 Hòa Bình), FPT (1 Hòa Bình), Luật Hà Nội (1 Sơn La), Sư phạm Hà Nội (1 Sơn La). Riêng các trường quân đội nhân dân, nơi mà dư luận cho rằng có nhiều TS Sơn La, Hòa Bình có điểm thi gian lận đang theo học, hiện vẫn chưa có thông tin.

Theo kết quả chấm thẩm định của Bộ GD-ĐT, 3 tỉnh Sơn La, Hòa Bình và Hà Giang có 222 TS được nâng điểm. Trong số này, người được nâng điểm nhiều nhất là 29,95 điểm tại Hà Giang.

Báo cáo của Bộ GD-ĐT cho biết, Bộ Công an vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý các tiêu cực gian lận xảy ra trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Việc công bố các thông tin liên quan đến quá trình điều tra như danh tính của TS và các đối tượng có liên quan thuộc thẩm quyền của Bộ Công an và chỉ được công khai đầy đủ sau khi kết thúc quá trình điều tra của cơ quan an ninh điều tra. Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các địa phương xem xét xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức trong ngành giáo dục có hành vi gian lận điểm thi cho con em mình và cương quyết đưa ra khỏi ngành giáo dục những cán bộ vi phạm.

Chiều 24.4, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Ngoại thương đã họp và ra quyết định xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển ĐH chính quy năm 2018 của trường 3 sinh viên là TS có điểm thi gian lận, trong đó 2 TS Hòa Bình, 1 TS Sơn La. Đây là 3 TS có điểm chấm sau thẩm định thấp hơn điểm chuẩn các ngành theo học tại trường trong thời gian qua. Còn 1 sinh viên nữa tuy là TS Hòa Bình có điểm thi gian lận nhưng điểm sau chấm thẩm định cao hơn điểm chuẩn nên vẫn được tiếp tục theo học bình thường.