33 học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT bị nhiễm Covid-19

Cả nước có 17.178 thí sinh đang ở trong khu vực phong tỏa (nhiều nhất tập trung ở tỉnh Phú Yên với 5.215 học sinh).

Phát biểu trong buổi kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại một số địa phương mới đây, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho rằng, việc tổ chức kỳ thi 1 đợt hay 2 đợt sẽ do địa phương quyết định dựa trên tình hình thực tế và có tham vấn của ngành y tế. "Kỳ thi này sẽ do địa phương chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nguyên tắc chung là đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan", ông Sơn nhấn mạnh.