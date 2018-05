4 học sinh chết đuối thương tâm

Chiều 9.5, một vụ đuối nước thương tâm xảy ra trên địa bàn xã Đắk Buk So, H.Tuy Đức (Đắk Nông) khiến 4 học sinh tử vong, 2 em đang được cấp cứu tại bệnh viện.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ, nhóm 6 học sinh Trường THCS Đắk Buk So, gồm: Phùng Việt Anh, Võ Thị Thanh The, Nguyễn Thị Thu Huyền, Thân Đức Thành, Nguyễn Thị Thanh Ngân (cùng học lớp 9) và Phạm Văn Nguyên (học lớp 8), rủ nhau chơi ở bờ hồ thủy lợi thôn 1, xã Đắk Buk So.

Trong lúc chơi, một em trượt chân rớt xuống hồ, những em còn lại nhảy xuống cứu nhưng đều bị đuối nước do mực nước hồ sâu.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân gần khu vực hồ đã ứng cứu, vớt các em lên bờ.

Sau khi sơ cứu tại chỗ, 6 em được đưa đến Bệnh viện đa khoa H.Tuy Đức nhưng 4 em trong số này là Anh, The, Huyền và Nguyên đã tử vong.

Hiện hai em Thành và Ngân đã qua cơn nguy kịch, đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tại bệnh viện.