70.000 thí sinh đăng ký đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết đến chiều nay trên hệ thống đã có hơn 70.000 thí sinh đăng ký dự thi đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực năm nay.

Theo tiến sĩ Chính, hệ thống tiếp nhận đăng ký đợt 1 của ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ đóng cửa chính thức vào 24 giờ đêm nay, số thí sinh dự thi cuối cùng dự kiến có khoảng 68.000-70.000 người.

Theo kế hoạch đã công bố, thí sinh thi đợt 1 sẽ dự thi sáng 28.3 tại đồng thời các địa phương: TP.HCM, An Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Đà Nẵng

Trước đó, năm 2020 kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức đã phải dời lại nhiều lần do ảnh hưởng của dịch Covid-19 . Kỳ thi đã bị ảnh hưởng nhiều khi chỉ thu hút chưa tới 50% số thí sinh dự thi trong số hơn 53.000 thí sinh đăng ký đợt 1 vào cuối tháng 8 năm ngoái. Nếu trên 70.000 thí sinh đăng ký đều tham dự kỳ thi, số thí sinh dự thi đợt 1 năm nay dự kiến cao gấp 3 lần so với năm ngoái.