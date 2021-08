8 bước thí sinh phải thực hiện lần lượt khi điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Từ 8 giờ sáng 29.8 đến 17 giờ chiều 5.9, Bộ GD-ĐT sẽ mở Cổng thông tin tuyển sinh quốc gia, cho phép thí sinh truy cập để điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến.

Để giúp thí sinh trong việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, Bộ GD-ĐT đã phát hành tài liệu hướng dẫn gửi tới các sở GD-ĐT để phổ biến tới thí sinh. Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, thí sinh muốn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến, cần thực hiện lần lượt 8 bước như sau:

Bước 1: Đăng nhập

Để điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến , thí sinh truy cập vào website http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn, sau đó gõ tên đăng nhập và mật khẩu.

Tên đăng nhập là số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hoặc mã định danh thí sinh đã được phát khi đăng ký dự thi.

Mật khẩu để đăng nhập hệ thống của thí sinh là mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi, trường hợp đã thay đổi mật khẩu sau khi được cấp thì dùng mật khẩu đã thay đổi. Nếu thí sinh quên mật khẩu thì đến điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi xin cấp lại.

Thí sinh đăng nhập vào Hệ thống như sau:

Bước 2: Vào chức năng Thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Thí sinh chọn chức năng Thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh từ menu chương trình:

Sau khi chọn chức năng, màn hình thông tin đăng ký nguyện vọng của thí sinh hiển thị như sau:

Nhấn nút Ok, màn hình hiển thị như sau:

Bước 3: In danh sách nguyện vọng trước khi thay đổi

Bước này giúp thí sinh lưu lại thông tin cũ. Thí sinh có thể in, hoặc chỉ đơn giản là lưu lại trong thiết bị cá nhân. Để in hoặc lưu lại danh sách nguyện vọng, thí sinh nhấn nút In danh sách trên màn hình:

Bước 4: Thay đổi nguyện vọng

Ở bước này, thí sinh có thể thực hiện một trong các thao tác: sắp xếp lại thứ tự nguyện vọng hoặc xóa, sửa, thêm mới nguyện vọng.

Thay đổi thứ tự nguyện vọng:

Để thay đổi thứ tự nguyện vọng, thí sinh nhập thứ tự nguyện vọng vào ô thứ tự nguyện vọng (ví dụ như hình bên dưới thí sinh muốn thay đổi thứ tự nguyện vọng 3 thành nguyện vọng 1, nguyện vọng 1 thành nguyện vọng 3):

Sau đó, nhấn nút Xếp theo thứ tự NV để sắp xếp theo thứ tự nguyện vọng tăng dần, từ nguyện vọng thứ 1 đến thứ tự nguyện vọng cuối cùng của thí sinh:

Sau khi nhấn nút Xếp theo thứ tự NV, hệ thống sẽ thực hiện sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần như sau:

Xóa nguyện vọng

Để xóa 1 nguyện vọng, thí sinh nhấn chuột vào biểu tượng thùng rác màu đỏ của nguyện vọng đó:

Trên màn hình hiển thị popup xác nhận xóa, thí sinh nhấn nút OK để xác nhận xóa nguyện vọng này ra khỏi danh sách nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh hiện có:

Thêm mới nguyện vọng

Nút Thêm nguyện vọng chỉ hiển thị khi tổng số nguyện vọng hiện có nhỏ hơn tổng số nguyện vọng thí sinh đã đăng ký ban đầu - lúc nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

Để thêm mới 1 nguyện vọng, thí sinh nhấn nút Thêm nguyện vọng trên màn hình:

Thí sinh nhập thông tin nguyện vọng như trong hình sau:

Sửa nguyện vọng

Để sửa 1 nguyện vọng trong danh sách nguyện vọng, thí sinh nhấn biểu tượng hình bút chì của nguyện vọng đó:

Trên màn hình sửa nguyện vọng, thí sinh chọn trường, chọn ngành, chọn tổ hợp môn nếu muốn thay đổi và nhấn nút Chọn:

Bước 5: Lưu thông tin

Sau khi đã điều chỉnh thông tin nguyện vọng, thí sinh nhấn nút Lưu thông tin:

Bước 6: Xác nhận đăng ký

Sau khi điều chỉnh xong nguyện vọng, thí sinh sử dụng số điện thoại đã điền trong phiếu đăng ký gửi tin nhắn theo cú pháp:

TSO gửi 6058

Sau khi soạn tin theo đúng cú pháp, hệ thống trả về một tin nhắn có mã xác thực như sau:

Thí sinh nhập mã xác thực vào ô và nhấn nút Xác nhận đăng ký:

Thí sinh nhấn nút Đồng ý trên màn hình để xác nhận điều chỉnh nguyện vọng:

Bước 7: Kết thúc

Sau khi nhấn Đồng ý, màn hình hiển thị thông báo sửa nguyện vọng thành công. Tiếp tục nhấn nút OK:

Sau khi nhấn OK, hệ thống quay về màn hình thông tin nguyện vọng của thí sinh:

Bước 8: Kiểm tra thông tin điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Sau khi thí sinh đã điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển thành công, thoát khỏi chức năng điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và hệ thống.

Tiếp theo, đăng nhập lại hệ thống, vào chức năng điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Vào trang thông tin nguyện vọng, thí sinh thực hiện In danh sách nguyện vọng sau khi điều chỉnh và lưu lại:

Để việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển thành công, thí sinh phải thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đầy đủ các bước, không được bỏ qua hoặc dừng lại khi chưa thực hiện xong bước cuối cùng.