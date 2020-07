Asian School - ngôi trường quốc tế đặc biệt

Trong thư chúc mừng Trường Quốc tế Á Châu nhân kỷ niệm 20 năm thành lập cuối năm 2019, ông Stuart McLay chia sẻ: “…CIS rất tự hào khi cùng đồng hành với Trường Quốc tế Á Châu trong nhiều năm qua, hỗ trợ nhà trường trên hành trình phát triển. Riêng tôi, tôi cảm thấy thật may mắn và vinh dự khi có nhiều cơ hội được đến thăm và làm việc cùng trường. Sự cam kết mạnh mẽ và sâu sắc của trường đối với việc giáo dục lấy học sinh làm trung tâm luôn là một phần quan trọng mà tôi nhận thấy sau mỗi chuyến thăm. Cùng với lòng hiếu khách và sự tiếp đón nồng hậu đã khiến Trường Quốc tế Á Châu luôn là một ngôi trường rất đặc biệt…”.

Được biết, Trường Quốc tế Á Châu là một cộng đồng quốc tế đa dạng. Hơn 2.000 giáo viên, nhân viên từ 11 quốc gia có văn bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ đang làm việc, học sinh của Trường đến từ 27 quốc gia và các vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong nỗ lực mang tiêu chuẩn quốc tế đến từng lớp học, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, Trường đã được công nhận là thành viên của Hội đồng các trường quốc tế (CIS) từ 2009 và hiện đang thực hiện kiểm định quốc tế của CIS. Sự hỗ trợ, tư vấn và đồng hành sát sao từ tổ chức này giúp các tiêu chuẩn giáo dục quốc tế tại Asian School ngày càng phát huy và hội nhập sâu với chuẩn mực của giáo dục thế giới, góp phần mang đến lợi thế tối đa cho học sinh trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Học sinh Asian School hào hứng trải nghiệm Ngày hội khoa học quốc tế dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Paul Campbell đến từ Đại học Newcastle, Anh Quốc

Nhờ được đào tạo song song chương trình Việt Nam và chương trình quốc tế theo chuẩn bậc phổ thông của American Education Reaches Out - AERO và Common Core State Standards (Hoa Kỳ), học sinh Trường Quốc tế Á Châu có nền tảng tiếng Anh, tri thức và kỹ năng vững chắc. Tính đến nay, học sinh của trường đã gặt hái được 653 giải học sinh giỏi cấp Quận và Thành phố; giành 615 huy chương, giải thưởng trong các cuộc thi năng khiếu, thể thao; đồng thời chinh phục hàng loạt giải thưởng học thuật, nghiên cứu khoa học, nghệ thuật ở các sân chơi quốc gia và quốc tế như: cuộc thi KET - PET quốc tế, Oxford Online Competition, Hùng biện tiếng Anh Cambridge, TOEFL Junior Challenge, Tài năng Robot quốc tế - International Youth Robotic Competition (IYRC), cuộc thi vẽ do Hội đồng Anh tổ chức, “Nét vẽ xanh” cấp Thành phố, cuộc thi piano quốc tế “Asia Art Festival”, “MasterChef Junior - Vua đầu bếp nhí”, cuộc thi âm nhạc “Ai tỏa sáng”, cuộc thi nhảy “So You Think You Can Dance”, “Giọng hát Việt nhí - The Voice Kids”, “Thần đồng âm nhạc Wonderkids”, “Hoa hậu & Nam vương nhí Âu - Á - Little Miss & Mr Eurasia”, “The Best Style Fashion”…

Trường chú trọng phát triển các hoạt động rèn luyện thể chất

Trong những năm qua, hàng ngàn học sinh của trường đã và đang chuyển tiếp du học thành công tại 449 trường phổ thông và đại học uy tín ở 21 quốc gia thuộc 4 châu lục… Nhiều học sinh xuất sắc giành học bổng, đậu vào các trường đại học danh tiếng như: Đại học Harvard, Yale, UC Berkeley, UC Davis, UC Irvine, Central Washington, California State University - Long Beach, California State Polytechnic University - Pomona, California State University - Fullerton, California State University - Los Angeles, San Diego State University, Santa Clara University, Aalto University, University of British Columbia……

Nhờ lợi thế về nền tảng tiếng Anh, tri thức và kỹ năng vững chắc, hàng ngàn học sinh của trường đã và đang chuyển tiếp du học thành công tại nhiều trường trên thế giới

Có thể nói, Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) đã ghi dấu ấn khác biệt với hình ảnh một hệ thống giáo dục quốc tế uy tín hàng đầu, trang bị cho học sinh năng lực toàn diện cả trong học thuật, hiểu biết xã hội lẫn năng khiếu nghệ thuật, thể thao. Chất lượng giáo dục của trường đã được chứng minh qua thành tích nổi bật của học sinh trong suốt nhiều năm qua.