Bài học từ phong bao lì xì

Dở khóc, dở cười vì con trẻ

Tết đến trẻ thường được người lớn lì xì. Đây là tục lệ mà đứa trẻ nào cũng háo hức mong chờ. Thế nhưng, đi liền với đó là những tình huống khiến không ít ba mẹ và khách đến chúc tết “dở khóc dở cười” bởi sự vô tư và thật thà, nghĩ sao nói vậy của con trẻ.

Không biết xoay xở thế nào, cả gia chủ lẫn khách cùng bất ngờ là câu chuyện được anh Nguyễn Hoàng Ngân (842 Trần Hưng Đạo, Q.5, TP.HCM) kể lại: "Tết năm ngoái, trước khi đến chúc tết đồng nghiệp trong công ty, biết gia đình đồng nghiệp có 2 cháu, tôi chuẩn bị sẵn 2 bao lì xì. Ai dè, vừa ngồi vào bàn nói chuyện thì 2 cháu cùng mấy chị em họ hàng ra chào và chúc năm mới. Các cháu đều nhỏ giống nhau mà thật sự lúc đó không còn tiền lì xì phù hợp, nên tôi cứ cười trừ cho qua. Thấy các cháu chúc tết xong không được nhận bao lì xì như thông thường, mà buồn bã đi vào phòng tôi ngại vô cùng".

Còn chị Dương Thị Thanh Hòa (nhà 505 chung cư Topaz City, Q.8, TP.HCM) cho hay đã từng chứng kiến cảnh vừa thấy khách đến, trẻ đã chạy ra chờ sẵn để đòi nhận lì xì. Có những khi, chưa kịp làm “thủ tục” liền bị trẻ nhắc.

Với vai trò là chủ nhà, chị Nguyễn Thị Nga (nhà 910, chung cư Ehome, Q.Bình Tân) từng “ngượng chín người” vì cậu con trai nhỏ vừa nhận bao lì xì liền bóc ngay lấy tiền ra đưa mẹ và nhắc “mẹ không được tiêu hết của con đâu đấy nhé”. Chị Nga rút kinh nghiệm: “Năm nay, tôi dành thời gian ngồi trò chuyện và dạy bé cách nhận và giữ tiền lì xì cho phù hợp”.

Chia sẻ những giá trị

Để trẻ phần nào hiểu được ý nghĩa của lì xì là món quà của tình thân, gửi gắm sự may mắn, an vui trong năm mới, cô Trần Thị Tú Quyên, giáo viên Trường mầm non Vàng Anh (Q.5, TP.HCM), chia sẻ cha mẹ cũng cần có những lưu ý trong cách cư xử với phong tục này.

Theo cô Tú Quyên, khi con còn nhỏ, chưa ý thức về giá trị đồng tiền, ba mẹ không nên đưa ra những lời so sánh giá trị bao lì xì của người này với người kia, chẳng hạn như: “Bà ngoại lì xì ít thế!” hay “Bác lì xì cháu đi chứ, nhiều tiền mà keo”... Cô Quyên còn nhấn mạnh: “Nhiều người có suy nghĩ trẻ con không biết gì, nên có khi trẻ quên lời cảm ơn tới người thân, bạn bè cũng bỏ qua mà không uốn nắn. Tuy nhiên, trẻ con như tấm gương phản chiếu hình ảnh của bố mẹ. Muốn dạy con, tốt nhất bố mẹ nên làm gương qua cách thức khách đến nhà chơi ngày tết có lì xì cho con, nhắc nhở và hãy nên cùng con gửi lời cảm ơn, chúc mừng năm mới để trẻ hiểu đó là việc cần làm”.

Nhiều gia đình còn hướng con em quản lý và sử dụng món tiền này thực sự hữu ích. Ông Đỗ Đức Vượng, phụ huynh học sinh lớp 4 Trường tiểu học Chu Văn An (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), cho hay ngay từ khi con trai học mầm non, ông đã tạo thói quen bằng cách mua cho con một chú heo đất để cất lì xì. Sau tết, ba mẹ và con cùng ngồi tổng kết, trích một phần tham gia hoạt động chia sẻ với trẻ em nhà tình thương, mồ côi cha mẹ trong quận. Đây là hoạt động được nhóm gia đình các bạn bè của chúng tôi duy trì được gần 10 năm nay và tất nhiên gia đình nào cũng hướng trẻ trích tiền lì xì để tham gia. Số tiền còn lại, cháu tự mình quản lý và sử dụng trong năm như mua món quà nhỏ, tượng trưng dành tặng sinh nhật ba mẹ, mua sắm đồ dùng học tập hoặc món đồ chơi mà mình yêu thích.

Theo ông Vượng, việc sử dụng tiền lì xì có mục đích như trên nhằm làm cho trẻ biết quan tâm, chia sẻ với trẻ em kém may mắn. Trẻ sẽ biết trân quý những giá trị mình đang có và sống có nghĩa.