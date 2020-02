Bạn có cho con trở lại trường trong mùa dịch Covid-19 từ ngày 17.2 ?

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: “ Học sinh đi học trở lại thì trường lớp phải thực sự an toàn. An toàn cả dưới giác độ chuyên môn lẫn trong suy nghĩ của học sinh, của phụ huynh học sinh. An toàn và an tâm. Không nên cho đi học trở lại mà học sinh vẫn lo sợ bị lây nhiễm ở trường, vẫn phải đeo khẩu trang trong lớp học ".