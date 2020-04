Ban hành bộ chỉ số đánh giá an toàn trường học trong phòng chống dịch Covid-19

Theo đó, Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở giáo dục từ mầm non cho đến THPT bao gồm 10 chỉ số thành phần.

Cụ thể đó là những chỉ số về: Số lượng học sinh, giáo viên, nhân viên tập trung hoạt động tai cơ sở giáo dục mầm non; Mật độ học sinh, giáo viên, nhân viên tập trung trên 2 m2 diện tích phòng sinh hoạt, phòng làm việc; Khoảng cách học sinh, giáo viên, nhân viên tập trung ngoài phòng làm việc; Học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên rửa tay, có xịt nước sát khuẩn trước khi vào lớp, có dụng cụ uống nước sạch riêng biệt cho mỗi người; Học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên đeo khẩu trang trong trường; Học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên được kiểm tra nhiệt độ khi vào trường hoặc lớp học; Học sinh đi học bằng xe đưa rước; Tổ chức hoạt động bán trú, ăn sáng đối với bậc mầm non còn từ bậc tiểu học trở lên là hoạt động bán trú và căn tin; Phòng cách ly, phòng y tế, nhân viên y tế; Cơ sở giáo dục mầm non hoạt động sau 16 giờ 30 giờ hay trường học có học sinh nội trú, hoạt động sau 16 giờ 30 giờ.

Từ những chỉ số thành phần nêu trên, nếu trường đạt tiêu chí an toàn từ 90% đến 100% thì được đánh giá đạt mức độ an toàn rất cao (Được tổ chức hoạt động); Tỷ lệ từ 70% đến 90% đạt mức an toàn cao (Được tổ chức hoạt động nhưng phải kiểm tra định kỳ để khắc phục hạn chế ở những chỉ số thấp điểm). Từ 50% đến 70% đạt mức độ an toàn trung bình (Được tổ chức hoạt động nhưng phải thường xuyên kiểm tra khắc phục hạn chế). Từ 30% đến dưới 50% là mức đánh giá an toàn thấp (Phải có giải pháp đảm bảo an toàn mới được tổ chức hoạt động). Còn tỷ lệ thấp nhất là dưới 30% thể hiện mức an toàn rất thấp (Không được tổ chức hoạt động).

Được biết, với bộ chỉ số này, Sở sẽ triển khai đến các trường học để thực hiện việc đánh giá mức độ an toàn của trường trong công tác phòng chống dịch Covid-19 nhằm chuẩn bị các phương án cho việc học sinh đi học trở lại.