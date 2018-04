Bạo lực học đường: Một tháng 6 lần 'yêu cầu xử lý nghiêm'!

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT yêu cầu tăng cường đối thoại, lập đường dây nóng

Sáng 5.4, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ ký công văn khẩn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư đề nghị tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học. Giải pháp được đưa ra là tổ chức kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường; phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân gây mất an ninh, an toàn trường học và công khai kết quả xử lý.

Bên cạnh đó, công văn này còn đề nghị tăng cường tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường và phụ huynh, HS, GV để kịp thời nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng và các vướng mắc phát sinh, kịp thời giải quyết thấu đáo với mục tiêu tốt nhất cho HS, GV.

Bộ trưởng yêu cầu Sở GD-ĐT các địa phương thiết lập, công khai đường dây nóng để tiếp nhận và kịp thời xử lý các thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trường học và bạo lực học đường; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo định kỳ, đột xuất về tình hình an ninh, an toàn trường học đến cơ quan quản lý các cấp và báo cáo về Bộ GD-ĐT qua đường dây nóng (ĐT: 0888598666; email: tiepnhanthongtin@moet.gov.vn), hoặc gửi trực tiếp về Văn phòng Bộ GD-ĐT, số 35 Đại Cồ Việt, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.