Bảo mật đề thi THPT quốc gia khi in sao bằng 3 vòng cách ly độc lập

Thông tin mới nhất từ Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) cho biết, hiện nay đề thi đã sẵn sàng để phục vụ kỳ thi THPT quốc gia 2018. Công tác bảo mật đề thi được đặc biệt quan tâm, các địa phương đều đã có phương án cụ thể, khả thi để bảo mật tuyệt đối đề thi ở tất cả các khâu.

Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, toàn bộ ban chỉ đạo thi cấp tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và nhân lực để triển khai công tác đề thi, thực hiện chặt chẽ quy trình in sao đề thi để đảm bảo đủ số lượng đề thi với chất lượng tốt nhất, tuyệt đối không xảy ra sai sót; đảm bảo tuyệt đối an toàn, bảo mật trong các khâu in sao, vận chuyển, lưu giữ, sử dụng đề thi tại các điểm thi của hội đồng thi của địa phương mình.

Cách ly nghiêm ngặt theo 3 vòng

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, ban chỉ đạo thi cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm đảm bảo cho khu vực in sao đề thi phải là một địa điểm an toàn, kín đáo, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm việc, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng cháy, chữa cháy.

Thực hiện nghiêm túc yêu cầu cách ly theo 3 vòng độc lập, những người làm việc trong khu vực in sao đề thi chỉ được hoạt động trong phạm vi không gian cho phép.

Vòng 1, vòng in sao đề thi, gồm các cán bộ in sao đề thi, tiếp xúc trực tiếp với đề. Đây là khu vực khép kín, cách ly tuyệt đối với bên ngoài từ khi mở đề thi gốc và bắt đầu in sao đến khi thi xong môn cuối cùng. Cửa sổ các phòng phải đóng kín và niêm phong; các khoảng trống thông ra bên ngoài phải bịt kín bằng vật liệu bền, chắc. Hằng ngày, cán bộ ở vòng 1 tiếp nhận vật liệu và đồ ăn, uống từ bên ngoài chuyển vào qua vòng 2.

Vòng 2, vòng bảo vệ trong, gồm 1 - 2 cán bộ an ninh bảo vệ và 1 cán bộ thanh tra trong đoàn thanh tra. Đây là khu vực khép kín, tiếp giáp với vòng 1, cách ly tuyệt đối với bên ngoài đến khi thi xong môn cuối cùng; là đầu mối giao tiếp giữa vòng 3 với vòng 1. Những người làm việc ở vòng 2 có nhiệm vụ tiếp nhận vật liệu và đồ ăn, uống từ vòng 3 chuyển vào vòng 1; kiểm tra các đồ vật từ vòng 1 chuyển ra (bát đũa, đồ ăn,…).

Vòng 3 là vòng bảo vệ ngoài, tiếp giáp với vòng 2, gồm công an và nhân viên bảo vệ có nhiệm vụ bảo vệ và là đầu mối giao tiếp giữa vòng 2 với bên ngoài; đảm bảo tối thiểu 2 người trực và phải trực 24 giờ/ngày.

Hướng dẫn của Bộ GD-ĐT cũng quy định rõ, người không có trách nhiệm, tuyệt đối không được vào khu vực in sao đề thi. Trong khu vực in sao đề thi, không được sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc, các loại điện thoại, trừ 1 điện thoại cố định có loa ngoài SP-phone đặt tại vòng 2 được cán bộ công an kiểm soát 24/24 giờ. Mọi cuộc liên lạc đều phải bật loa ngoài, phải ghi biên bản hoặc ghi âm.

Ban in sao đề thi tiếp nhận, bảo quản đề thi gốc còn nguyên niêm phong từ Bộ GD-ĐT do chủ tịch hội đồng thi chuyển đến, chịu trách nhiệm toàn bộ về sự an toàn, bí mật của đề thi.

In sao bằng máy photo siêu tốc

Bộ GD-ĐT quy định, trước khi in sao đề thi, trưởng ban in sao đề thi phải kiểm tra đảm bảo có các phương tiện thiết bị phục vụ in sao đề thi như: máy photo siêu tốc (khổ giấy A4 hoặc A3, tốc độ tối thiểu 90 - 130 bản một phút...), máy sắp xếp tài liệu và máy đếm trang (nếu có),... Khi kiểm tra phải lập biên bản đảm bảo các máy móc, thiết bị không gắn bộ phận thu phát và không nối mạng internet.

Mọi phương tiện, thiết bị, vật tư trong khu vực in sao dù bị hư hỏng hay không dùng đến chỉ được đưa ra ngoài khu vực cách ly khi thi xong môn thi cuối cùng của kỳ thi.

Đọc soát đề thi gốc, kiểm tra kỹ bản in sao thử, so sánh với bản đề thi gốc trước khi in sao. Trường hợp phát hiện sai sót hoặc có nội dung còn nghi vấn trong đề thi gốc phải báo cáo ngay với chủ tịch hội đồng thi để đề nghị ban chỉ đạo thi quốc gia xử lý.

Kiểm soát chính xác số lượng thí sinh của từng phòng thi, điểm thi, môn thi để tổ chức phân phối đề thi, ghi tên điểm thi, phòng thi, môn thi và số lượng đề thi, giờ phát đề thi vào từng phong bì chứa đề thi trước khi đóng gói đề thi. In sao đề thi các môn theo số lượng được giao.

Đối với bài thi tổ hợp, việc in sao, đóng gói thực hiện theo từng môn thi thành phần (đề thi được xếp trong từng bì đề thi theo thứ tự tăng dần của mã đề thi); các túi đề thi của môn thi thành phần được đóng gói vào 1 bì chung, ngoài bì ghi rõ: tên môn thi thành phần của bài thi khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội, ngày thi, phòng thi và điểm thi.

Bản in hỏng cũng phải bảo quản theo chế độ mật

Hướng dẫn của Bộ GD-ĐT nêu rõ: "Trong quá trình in sao, phải kiểm tra chất lượng bản in sao; các bản in sao thử và hỏng phải được thu lại, bảo quản theo chế độ mật “.

Mỗi môn thi ở điểm thi phải có đề thi dự phòng cho ít nhất 2 phòng thi với số lượng tối đa (đối với đề thi trắc nghiệm phải có đủ tất cả các mã đề cho mỗi phòng thi), được đóng trong các bì riêng biệt rồi được đóng chung trong 1 bì đề có ghi rõ đề thi dự phòng và các thông tin về bài thi, ngày thi, buổi thi.

Sau khi đóng gói xong đề thi từng môn, từng bài thi, trưởng ban in sao đề thi quản lý các bì đề thi; kể cả các bản in thừa, in hỏng, mờ, xấu, rách, bẩn đã bị loại ra.

Phải có biện pháp cụ thể để phân biệt túi đề thi của các môn thi, bài thi khác nhau, ví dụ: túi đề thi của các môn khác nhau có màu khác nhau, hoặc dùng dây buộc và giấy dán có màu khác nhau.

Ban in sao đề thi chuyển giao các bì đề thi đã niêm phong cho ban vận chuyển và bàn giao đề thi. Tuỳ theo điều kiện thực tế của địa phương, chủ tịch hội đồng thi quyết định phương án và thời gian giao đề thi cho các điểm thi, trên cơ sở đảm an toàn và bảo mật. Khi cần thiết, Bộ GD-ĐT quyết định và hướng dẫn cụ thể việc sử dụng đề thi dự bị của kỳ thi.