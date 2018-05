BHXH đẩy trách nhiệm cho giáo viên về hưu?

Theo công văn này, BHXH Quảng Bình cho rằng: “Nguyên nhân dẫn đến sai sót trong cách tính lương hưu do năm 2013, thực hiện truy đóng BHXH đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế theo chủ trương của BHXH VN và của UBND tỉnh Quảng Bình. Theo đó, mức tiền lương, tiền công để tính truy đóng là mức tiền lương tối thiểu chung do nhà nước quy định tương ứng với thời điểm truy đóng và khi ghi sổ về mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng để tính hưởng chế độ BHXH phải ghi bằng tiền tương ứng với mức tiền lương tối thiểu. Tuy nhiên, một số trường hợp trong sổ ghi mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH của đối tượng nói trên theo mức hệ số 1,0 và không ghi rõ là giáo viên mầm non ngoài biên chế. Vì vậy, khi tính lương hưu, cán bộ phòng chế độ áp dụng bình quân mức tiền lương 6 năm cuối là chưa đúng quy định. Sau khi rà soát lại hồ sơ, BHXH tỉnh tính lại lương hưu có giai đoạn trong biên chế và giai đoạn ngoài biên chế theo quy định Thông tư 59 ngày 29.12.2015 của Bộ LĐ-TB-XH dẫn đến lương hưu thấp hơn mức đã hưởng trước đây”.