Biến động điểm chuẩn ở các trường phía nam

Tính đến cuối buổi chiều, 90 trường phía nam đã trải qua 7 lần lọc ảo nhóm do ĐH Quốc gia TP.HCM chủ trì và 4 lần lọc ảo toàn quốc của Bộ GD-ĐT.

So với ngày đầu tiên, điểm chuẩn được xác định ở thời điểm này có nhiều biến động. Đáng chú ý có ngành điểm chuẩn giảm so với ngày đầu tiên, có ngành thấp hơn cả năm 2018.

PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, cho biết điểm chuẩn các ngành được cập nhật sau ngày lọc ảo thứ 2 nằm trong khoảng 18 - 23,7 điểm (trừ ngành trí tuệ nhân tạo 25,2 điểm).

Theo ông Dũng, so với ngày đầu tiên, điểm chuẩn ở ngày thứ 2 đã giảm 0,5 - 1 điểm ở một số ngành. “Sự thay đổi này là do tác động trong việc giảm điểm chuẩn, nói nôm na là “mở van” khá lớn của các trường tốp trên trong quá trình lọc ảo xét tuyển thí sinh”, ông Dũng cho hay.

Số liệu của Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đến chiều 7.8 cho thấy, có 2 ngành điểm chuẩn bằng năm 2018. Đáng chú ý có 2 ngành điểm chuẩn thấp hơn năm ngoái từ 0,4 - 2 điểm. Các ngành còn lại điểm chuẩn được xác định ở thời điểm này đều tăng từ 0,4 đến tối đa 3 điểm. Nếu so với điểm sàn xét tuyển (14 và 17 điểm tùy ngành) thì có ngành điểm chuẩn cao tới hơn 6 điểm. Theo tiến sĩ Trần Thiện Lưu, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, trường xác định điểm sàn dựa vào tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh nhưng việc xác định điểm chuẩn còn phụ thuộc vào chất lượng điểm thi. Sự tăng đột biến điểm chuẩn so với điểm sàn này có thể do ngành có số lượng thí sinh đăng ký không nhiều nhưng chất lượng điểm thi tốt.

Nói về quy trình lọc ảo xét tuyển , tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, nhận thấy ở ngày thứ 2 tình hình khá ổn định. Biên độ lệch giữa các lần chạy lọc ảo không lớn (khoảng 300 - 350 thí sinh) nên khá thuận lợi cho các trường trong xác định điểm chuẩn. Đến lần chạy lọc ảo thứ 2 - 3, các trường đã có thể dự báo được điểm chuẩn và khá sát với điểm chính thức.

Theo ông Hạ, năm nay số nguyện vọng đăng ký vào trường tăng, chất lượng điểm thi tốt nên sẽ không có ngành nào có điểm chuẩn bằng sàn. So với điểm sàn đã công bố 16,5 và 19 tùy ngành, điểm chuẩn sẽ cao hơn trên dưới 2 điểm. Đáng lưu ý, trong số các ngành dẫn đầu điểm chuẩn năm nay còn có sự xuất hiện của ngành mới là truyền thông đa phương tiện.

Đến hết ngày thứ 2 của quy trình lọc ảo, điểm chuẩn các ngành của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đa số vẫn cao hơn năm ngoái từ 0,5 - 1,5 điểm. Tuy nhiên vẫn có một số ngành điểm chuẩn bằng sàn (17 điểm).