Binz đi tour âm nhạc toàn quốc cùng ĐH FPT

Tour lưu diễn này sẽ khởi đầu vào ngày 8.5 tại ĐH FPT Hà Nội, lần lượt đi qua ĐH FPT tại Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ và chốt tại ĐH FPT AI Quy Nhơn vào ngày 24.7.

Tour đại nhạc hội được ĐH FPT tổ chức đồng thời cùng các đêm công diễn của chương trình Học bổng tài năng ĐH FPT 2021, mở ra cơ hội gặp gỡ thần tượng cho các bạn trẻ đam mê âm nhạc

Tháng 4 năm nay, cộng đồng Rap fan tại Việt Nam sôi sục trước những thông tin “nóng bỏng tay”. Đầu tiên, Rap Việt mùa 2 quay trở lại cùng dàn thí sinh “quái thú”. Tiếp đó, HLV Binz tạm gác công việc, “đốt cháy” 5 sân khấu lớn từ Bắc vào Nam bằng tour diễn xuyên suốt 5 thành phố lớn với ĐH FPT diễn ra từ ngày 8.5 đến 24.7.

Không để các fan chờ lâu, Đại học FPT đã thông tin chính thức về việc nam Rapper sẽ đồng hành cùng các đêm công diễn của chương trình Học bổng tài năng do nhà trường tổ chức. Đêm công diễn đầu tiên chính thức diễn ra vào ngày 8.5 tại ĐH FPT Hà Nội, sau đó lần lượt đi qua ĐH FPT tại Đà Nẵng ngày 16.5, TP.HCM ngày 22.5, Cần Thơ ngày 29.5 và chốt lại tại ĐH FPT AI Quy Nhơn vào ngày 24.7.

Binz được biết đến là chàng Rapper sở hữu tư duy sáng tạo, không ngại thử sức mình với những phong cách hoàn toàn trái ngược nhau để mang lại hình ảnh mới mẻ cho công chúng

Tin hot đã được xác nhận cũng là lúc hàng chục nghìn học sinh, sinh viên cả nước truyền tai nhau cách săn lùng tấm vé siêu hot, siêu hiếm của chương trình tại fanpage các trường ĐH FPT trên toàn quốc. Không một ai muốn bỏ lỡ cơ hội gặp mặt anh chàng hào hoa của làng Rap Việt cũng như “cháy hết mình” với những bản Rap triệu view của thần tượng. Nhiều fan của Binz không khỏi trông đợi được nghe các hit của idol như BigCityBoi, OK, They said, Sao cũng được, So Far, Gene…

Được biết, do chương trình được tổ chức cùng các đêm công diễn của cuộc thi Học bổng tài năng ĐH FPT 2021 nên các thí sinh lọt vào vòng công diễn này sẽ nắm chắc một vé gặp Binz, thậm chí còn có cơ hội được đứng chung sân khấu cùng “BigCityBoi”.

Với cộng đồng người yêu mến không nhỏ, và thông qua những sản phẩm âm nhạc được đầu tư cả về thời gian và công sức, Binz đã có được những bước đi đáng ghi nhận trong hoạt động nghệ thuật và hiện đang là một Rapper có chỗ đứng cực kỳ vững chắc trong giới Rap/Hip-hop. Bằng chất giọng trầm khàn đặc trưng, kỹ thuật tốt và luôn chịu khó xuất hiện trước công chúng với những phong cách đa dạng cùng loạt sản phẩm âm nhạc độc đáo, lạ lẫm, khán giả dễ dàng nhìn thấy ở Binz hình ảnh người nghệ sĩ lao động nghệ thuật tâm huyết, từ đó càng thêm yêu mến anh.

Liệu Binz sẽ xuất hiện tại ĐH FPT với hình ảnh “trai hư” cá tính trong âm nhạc hay một quý ông điềm đạm, hào hoa và giàu tình cảm?

Đáp lại lòng yêu mến này, tại chương trình của ĐH FPT chàng Rapper đồng thời sẽ dành thời gian giao lưu cùng thí sinh Học bổng Tài năng cũng như khán giả của chương trình với mong muốn gợi lên mong muốn theo đuổi nghệ thuật nơi người trẻ. Hành trình đánh cược tương lai xán lạn để dấn thân vào con đường làm Rap đầy thử thách của Binz chính là câu chuyện truyền cảm hứng tới người đam mê âm nhạc. Binz hy vọng phần giao lưu của mình sẽ giúp cho mỗi người trẻ đam mê nghệ thuật, đặc biệt là các thí sinh Học bổng Tài năng của ĐH FPT có thêm dũng khí để đi theo tiếng gọi trái tim, bồi đắp tài năng và giành lấy cơ hội tỏa sáng dù là nhỏ nhất.