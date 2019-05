Bộ trưởng đừng nhận trách nhiệm chung chung !

Ý KIẾN Phải có giải pháp gọi lại số thí sinh đã mất cơ hội vì gian lận Trong bài phát biểu của Bộ trưởng chưa đề cập tới giải pháp để bảo đảm quyền lợi của các cháu đã bị tuột mất cơ hội. Chính vì vậy, tôi đề nghị Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và các trường đã loại số thí sinh gian lận phải có giải pháp để gọi và công nhận bù lại số các cháu đã bị mất cơ hội do sự gian lận vừa rồi. ĐB Nguyễn Mai Bộ (Đoàn An Giang, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh, nguyên Phó chánh án Tòa án Quân sự T.Ư) Bộ xử lý gian lận thi cử còn chậm Vấn đề tiêu cực trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, tôi đồng tình phải lên án những cá nhân đã dùng vật chất và tinh thần để mua chuộc những người đang thi hành công vụ. Chính họ là nguyên nhân gây ra những tiêu cực này góp phần làm cho xã hội mất niềm tin vào giáo dục. Bộ GD-ĐT đã xử lý việc này chưa kịp thời, còn chậm, làm mất cơ hội của một số em đáng lẽ đã được vào ĐH năm 2018. ĐB Lê Tuấn Tứ (Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa) Bố mẹ thương con không đúng cách là tự hại con Tôi rất chia sẻ với ý kiến của các ĐB khi cho rằng gian lận điểm thi là hành vi ăn cướp cơ hội của người khác. Mà thực ra có những người đau khổ thế này này: con mình đủ điểm rồi, thừa đỗ, nhưng không hiểu vì lý do nào đó lại đi xin điểm. Thế là con lại phải về. Đủ điểm học vẫn phải về. Bố mẹ thương con không đúng cách là tự hại con mình. Nhiều cháu nó rất tự trọng, nó không muốn việc này đâu, nhưng tại bố mẹ đấy. ĐB Nguyễn Đắc Quỳnh (Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Sơn La) Lê Hiệp - Vũ Hân (ghi)