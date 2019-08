Cả 3 trường đại học công an nhân dân đều tuyển sinh bổ sung

Hôm nay, 24.8, Học viện Cảnh sát nhân dân và Học viện An ninh nhân dân đã đăng thông báo tuyển sinh bổ sung đại học hệ chính quy. Trong đó Học viện Cảnh sát nhân dân xét tuyển bổ sung 60 chỉ tiêu, Học viện An ninh nhân dân xét tuyển bổ sung 16 chỉ tiêu.

Học viện Cảnh sát nhân dân

Chỉ tuyển sinh bổ sung diện thí sinh nam khu vực miền Bắc (từ Quảng Bình trở ra) vẫn còn phiếu nguyện vọng gốc (tức là chưa xác nhận nhập học đối với các trường khác). Cụ thể như sau:

Học viện An ninh nhân dân

Học viện An ninh nhân dân thông báo xét tuyển bổ sung 16 chỉ tiêu, gồm: tổ hợp B00 (đối với nam) 11 chỉ tiêu; tổ hợp D01 ngành nghiệp vụ an ninh phía Bắc (đối với nam) 3 chỉ tiêu; tổ hợp A01 ngành nghiệp vụ an ninh phía Bắc (đối với nam) 1 chỉ tiêu; tổ hợp A01 ngành nghiệp vụ an ninh phía Nam (đối với nam) 1 chỉ tiêu.

Điểm nhận hồ sơ đối với gửi đào tạo ngành y:

Đối tượng 1: đạt tổng điểm thi THPT quốc gia, điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy định của Bộ GD-ĐT của tổ hợp B00 đạt từ 21 điểm trở lên.

Đối tượng 2: điểm tổng kết trung bình chung kết quả học tập năm lớp 12 đạt loại giỏi, điểm trung bình chung tổng kết 3 môn toán, hóa, sinh trong 3 năm lớp 10, 11 và 12 theo công thức (toán 10 + hóa 10 + sinh 10 x 2 + toán 11 + hóa 11 + sinh 11 x 2 + toán 12 + hóa 12 + sinh 12 x 2)/12) đạt từ 8.0 điểm trở lên.

Riêng đối với thí sinh xét tuyển gửi đào tạo ngành y , học viện ưu tiên xét tuyển các thí sinh thuộc đối tượng 1 trước, trường hợp đã xét hết đối tượng 1 mà vẫn còn chỉ tiêu và Bộ Công an có nhu cầu cử đào tạo sẽ xét đến đối tượng 2 lấy theo điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu.

Đối với các tổ hợp còn lại:

Thí sinh phải đạt điểm xét tuyển từ điểm trúng tuyển đã được Học viện An ninh nhân dân đã công bố trở lên. Cụ thể: tổ hợp A01 nam ngành nghiệp vụ an ninh phía Bắc 25 điểm; tổ hợp D01 nam ngành nghiệp vụ an ninh phía Bắc 22,35 điểm; tổ hợp A01 nam ngành nghiệp vụ an ninh phía Nam 21,42 điểm.

Cả 2 học viện trên đều nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ 14 giờ ngày 24.8 đến 14 giờ ngày 3.9 và chỉ nhận hồ sơ trực tiếp tại trường (không được gửi qua đường bưu điện). Chỉ những thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vào các trường công an nhân dân năm 2019 mới được nộp hồ sơ bổ sung (tức là đã phải qua vòng sơ tuyển hồi tháng 4).

Trường đại học Phòng cháy chữa cháy

Trước đó, Trường đại học Phòng cháy chữa cháy cũng đăng thông báo tuyển sinh bổ sung đợt 1 hệ dân sự (nhưng không nói rõ tuyển bao nhiêu chỉ tiêu).

Đối tượng xét tuyển là thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đã tốt nghiệp THPT hoặc đủ điều kiện tốt nghiệp THPT (không cần phải qua sơ tuyển).

Tổ hợp môn xét tuyển A00 (toán, lý, hóa). Thí sinh đăng ký xét tuyển Trường đại học Phòng cháy chữa cháy hệ ngoài ngành công an phải có tổng điểm tối thiểu bằng 14 điểm và không có điểm liệt.

Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện bằng đường chuyển phát nhanh. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 21.8 đến 17 giờ ngày 30. 8. Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính theo dấu bưu điện trên phong bì thư.