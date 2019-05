Cần tạo cho thầy cô môi trường để giáo dục học sinh

Chú trọng đến an toàn về tinh thần Tại lễ phát động xây dựng “Trường học hạnh phúc” tổ chức vào tháng 4 vừa qua, ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, cho rằng: Một trong những tiêu chí làm nên trường học hạnh phúc là nơi đó đảm bảo được sự an toàn về tinh thần và thể chất cho mỗi thành viên trong trường. GV và HS phải được bảo vệ về thân thể, không bị xúc phạm về tinh thần, thể xác. Ông Nhạ nhấn mạnh vấn đề an toàn về tinh thần. Thực tế, sự tổn thương về tinh thần thậm chí còn nguy hiểm hơn tổn thương về thể xác. Các bạn bị đòn có thể đau một vài ngày thì hết; nhưng đau đớn về tinh thần có thể tạo ra sang chấn tâm lý kéo dài đến hết cuộc đời. Do đó, các thầy cô cần lắng nghe những bức xúc, ức chế của HS, đồng nghiệp và hỗ trợ họ giải quyết theo hướng tích cực những vấn đề này.