Ngày 3.1, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Một trong những vấn đề nóng được nhắc tới trong hội nghị là tỷ lệ trẻ em thiệt mạng vì tai nạn giao thông còn ở mức cao. Gần 2.000 trẻ em thiệt mạng vì tai nạn giao thông mỗi năm, thế nhưng đáng báo động, tỷ lệ trẻ em được đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông lại ở con số quá thấp, chỉ 35 - 40%.

Một con số đáng chú ý được Ủy ban ATGT Quốc gia đưa ra trước đó là trong năm 2016, tại Hà Nội, cứ 100.000 học sinh bị tai nạn giao thông thì có tới 7 em thiệt mạng, cao hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình của một số nước trong khu vực châu Á.

Ủy ban ATGT Quốc gia lựa chọn chủ đề Năm an toàn giao thông 2018 là “An toàn giao thông cho trẻ em” với mục đích nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên; tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương; giảm tỷ lệ thương, vong do tai nạn giao thông đối với trẻ em 10% so với năm 2017…

Tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, có thể dễ dàng nhận thấy nhiều cha mẹ chưa cho con đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Quan sát của chúng tôi trước giờ tan học tại một số trường học cho thấy, chỉ khoảng 5/10 trẻ được trang bị mũ bảo hiểm khi chở con bằng xe gắn máy. Lứa tuổi trẻ càng nhỏ, việc đảm bảo an toàn càng bị xem nhẹ. Thậm chí, có cha mẹ đội mũ bảo hiểm cho anh chị nhưng con nhỏ hơn lại không được trang bị.

Năm 2014, Ban ATGT TP.HCM cùng cơ quan chức năng đã triển khai 3 đợt cao điểm tuyên truyền, xử phạt những trường hợp trẻ em không đội mũ bảo hiểm. Có tất cả hơn 4.000 trường hợp cha mẹ bị xử phạt. Năm 2015, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM, cũng ra quân xử phạt đối với hành vi này. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khi mọi việc lắng xuống, tình trạng không đội mũ bảo hiểm cho trẻ tái diễn khá nghiêm trọng.

Sau đây là một hình ảnh cha mẹ không đội mũ bảo hiểm cho con khi lưu thông trên đường tại TP.HCM ngày 4.1:

Cả hai con không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: Đăng Nguyên

Đón con tan học không có mũ bảo hiểm. Ảnh: Đăng Nguyên

Con ngồi vắt vẻo, lại không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: Đăng Nguyên

Chị đội mũ, còn em thì không! Ảnh: Đăng Nguyên

Cả bà cả 2 cháu đều không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: Đăng Nguyên

Đăng Nguyên