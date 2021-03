Chất lượng đào tạo cao tại DTU: Các chương trình Tiên tiến & Quốc tế

Hiển nhiên bởi chương trình “đạt chuẩn quốc tế” thì chất lượng đào tạo cũng phải xứng tầm. Điều này đảm bảo cho mỗi sinh viên đào tạo đủ mọi kiến thức chuyên môn và kỹ năng “mềm” để có thể tiếp cận các cơ hội việc làm tốt nhất ngay khi tốt nghiệp. Sau nhiều năm “nhập khẩu” chương trình từ các đại học uy tín của Mỹ cùng nỗ lực liên tục cải tiến về nội dung, phương pháp giảng dạy hay trao đổi giảng viên quốc tế, các Chương trình Tiên tiến & Quốc tế tại ĐH Duy Tân đang trở thành điểm đến của nhiều thí sinh khá, giỏi và xuất sắc trong cả nước trong hơn 10 năm trở lại đây.

Cơ sở vật chất hiện đại của Viện Đào tạo Quốc tế ĐH Duy Tân

Học chương trình “nhập khẩu” từ Mỹ với các giảng viên có chuyên môn cao và tâm huyết nhất

Hiện tại, Chương trình Tiên tiến & Quốc tế của ĐH Duy Tân đào tạo:

* Các ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ Thông tin/Khoa học Máy tính (IT) gồm:

- An toàn Thông tin (đạt kiểm định ABET từ 2019),

- Kỹ thuật Phần mềm (đã tiến hành làm kiểm định ABET từ 2020),

- Hệ thống Thông tin quản lý (đạt kiểm định ABET từ 2019).

Các chương trình trên được xây dựng dựa trên sự hợp tác với Viện Nghiên cứu Phần mềm và Trường Khoa học máy tính thuộc ĐH Carnegie Mellon - 1 trong 4 ĐH hàng đầu về Công nghệ Thông tin ở Mỹ (theo U.S. News 2020).

* Các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực kinh tế, quản trị, dịch vụ gồm:

- Quản trị Kinh doanh,

- Kế toán (& Kiểm toán),

- Tài chính-Ngân hàng,

- Quản trị Du lịch & Khách sạn,

- Quản trị Du lịch & Lữ hành,

- Quản trị Du lịch & Nhà hàng.

Các chương trình này được xây dựng dựa trên sự hợp tác với ĐH Bang Pennsylvania, 1 trong 50 trường đào tạo Kinh tế - Quản trị kinh doanh hàng đầu của Mỹ (theo U.S.News 2020) và 1 trong 5 trường hàng đầu về đào tạo Du lịch & Khách sạn của thế giới.

ĐH Duy Tân ký kết với nhiều trường đại học uy tín ở Mỹ (như Carnegie Mellon, PennState, CalState, Purdue) để tiếp nhận chương trình đào tạo

* Các ngành đào tạo thuộc lĩnh Xây dựng & Kiến trúc gồm:

- Kiến trúc,

- Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp.

Hai chương trình này được xây dựng dựa trên sự hợp tác với ĐH Bang California ở Fullerton (một trong những trường công lập hàng đầu bờ Tây nước Mỹ về Xây dựng) cùng Cal Poly ở San Luis Obispo (xếp thứ 5 về đào tạo Kiến trúc ở Mỹ) (theo U.S. News 2020).

* Các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Điện-Điện tử gồm:

- Điện-Điện tử (đạt kiểm định ABET từ 2020),

- Cơ Điện tử.

Hai chương trình trên được xây dựng dựa trên sự hợp tác với ĐH Purdue - là 1 trong 10 hệ thống đại học hàng đầu ở Mỹ về đào tạo các ngành nghề Kỹ thuật và Công nghệ (theo U.S. News 2020).

Sinh viên trong các Chương trình Tiên tiến & Quốc tế ở DTU sẽ được học các nội dung đào tạo được cập nhật thường xuyên nhất từ các trường đại học đối tác bên Mỹ đã chuyển giao và huấn luyện giảng viên cho ĐH Duy Tân. Nhiều học phần trong chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh do chính các giảng viên từ các đại học Mỹ hoặc các giảng viên nước ngoài tại Viện Đào tạo Quốc tế (Duy Tan International) - ĐH Duy Tân giảng dạy.

Học tập theo cách tiếp cận CDIO, PBL và những giải thưởng lớn từ sinh viên

Cùng với việc “nhập khẩu” chương trình đào tạo, ĐH Duy Tân triển khai áp dụng các mô hình:

- PBL (Problem-Based Learning/Project-Based Learning - học theo vấn đề/học theo dự án) đối với khối ngành Kinh tế - Du lịch - Quản trị, hay

- CDIO (Conceive/Hình thành Ý tưởng - Design/Thiết kế - Implement/Triển khai - Operate/Vận hành) đối với khối ngành Công nghệ - Kỹ thuật.

Các phương pháp này đã được áp dụng rất thành công trong giáo dục đại học tại nhiều quốc gia phát triển trên thế giới, giúp sinh viên theo học cảm thấy gắn bó và yêu thích các môn học, chủ động và tích cực trong học tập, nắm chắc kiến thức theo chiều rộng và chiều sâu. Cùng với đó, sinh viên được trang bị tốt về ngoại ngữ và những kỹ năng “mềm” thiết yếu như kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian, đứng trước đám đông, giải quyết vấn đề… trong suốt quá trình học tập.

Bảng vàng thành tích của sinh viên Duy Tân có sự góp mặt của nhiều sinh viên đến từ các Chương trình Tiên tiến & Quốc tế

Từ việc thụ hưởng các chương trình chất lượng, sinh viên Chương trình Tiên tiến & Quốc tế của ĐH Duy Tân đã đoạt rất nhiều giải thưởng lớn. Tiêu biểu trong số đó có:

- Sinh viên Lê Đình Nhật Khánh (Sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm CMU) Vô địch CDIO Academy năm 2017 tại Canada,

- Sinh viên Tôn Thất Bình (Sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm CMU) vô địch CDIO Academy năm 2016 tại Phần Lan,

- Sinh viên Đặng Quốc Đạo (Sinh viên ngành Xây dựng CSU) cùng các thành viên đội tuyển IDEERS DTU giành giải Nhất, nhận Cúp Vô địch IDEERS châu Á - Thái Bình Dương 2014 tại Cuộc thi “Thiết kế Mô hình Nhà chống Động đất” được tổ chức tại Đài Loan,

- Sinh viên Trần Minh Dạ Thảo - “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố năm học 2013 - 2014 đoạt giải Nhì “Code for Vietnam - Mạng Crowdfunding Việt Nam”,

- 2 sinh viên Phạm Quang Trung và Nguyễn Châu Thành giành giải Nhì tại Kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 16,

- Sinh viên Nguyễn Thu Quỳnh (Sinh viên ngành Hệ thống Thông tin Quản lý CMU) được vinh danh là 1 trong 20 nữ sinh viên tiêu biểu toàn quốc trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin năm 2012...

Đầu vào chất lượng và đầu ra có việc làm ngay

Các Chương trình Tiên tiến & Quốc tế tại ĐH Duy Tân là một trong những nơi thu hút đông đảo các thí sinh đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia qua nhiều năm theo học. Đặc biệt, các bạn sinh viên trong chương trình rất giỏi tiếng Anh, đảm bảo có thể theo học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Số lượng thí sinh điểm cao theo học còn góp phần đẩy chất lượng đào tạo lên một tầm cao mới và mang đến thương hiệu cho các Chương trình Tiên tiến & Quốc tế tại ĐH Duy Tân. Điểm qua một số bạn thí sinh điểm cao đăng ký theo học trong một vài năm trở lại đây gồm:

- Nguyễn Văn Tuấn đạt 27,25/30 điểm theo học ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành chuẩn PSU,

- Bùi Thị Xuân Nương đạt 26,2/30 điểm theo học ngành Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU,

- Phạm Thị Hà đạt 26,3/30 điểm theo học ngành Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU,

- Phạm Thụy Nhi đạt 26,05/30 điểm theo học ngành Kế toán chuẩn PSU...

Trong suốt quá trình học, sinh viên các Chương trình Tiến tiến & Quốc tế được thực hành với các trang thiết bị trong các phòng thực hành hiện đại tại ĐH Duy Tân, đồng thời, được thực tập ngay tại rất nhiều doanh nghiệp lớn. Các tập đoàn, doanh nghiệp như: FPT, Enclave, LogiGear, Axon Active, mgm, InterContinental Danang Sun Peninsula, Four Seasons Resort The Nam Hai, Hyatt Regency Danang Resort and Spa,… luôn sẵn sàng tiếp nhận sinh viên các chương trình này đến thực tập, làm việc và thậm chí tuyển dụng vào làm việc chính thức ngay cả khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đỗ Bảo Linh (ảnh trái) đang làm tại vị trí Software Engineer, Công ty NTT - Data và Nguyễn Thị Dương Trúc đang là Software Tester, Công ty FPT Software Tester

Tỷ lệ gần như 100% sinh viên Chương trình Tiên tiến & Quốc tế có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp chính là một trong những minh chứng khẳng định cho chất lượng đào tạo của ĐH Duy Tân. Rất nhiều các cựu sinh viên của Viện Đào tạo Quốc tế, ĐH Duy Tân đã và đang nắm giữ những vị trí việc làm chủ chốt trong các doanh nghiệp lớn. Tiêu biểu trong số đó có:

- Trà Anh Đông - ngành An ninh Mạng đang làm việc với vị trí Technical Support Speciallist, Tập đoàn HP, Malaysia;

- Ngô Viết Hoàng - ngành Công nghệ Phần mềm đang là Kỹ sư Phần mềm tại Google, Mỹ;

- Nguyễn Thị Dương Trúc - ngành Hệ thống Thông tin Quản lý đang là Software Tester, Công ty FPT Software Tester;

- Đỗ Bảo Linh - ngành Công nghệ Phần mềm đang làm tại vị trí Software Engineer, Công ty NTT – Data;

- Nguyễn Chí Bão - ngành Quản trị Du lịch & Khách sạn đã từng đi thực tập có lương tại Le Méridien Phuket Resort (Thái Lan) thuộc quản lý của Tập đoàn Marriott International, hiện chưa tốt nghiệp nhưng đang làm quản lý tại Nomad Café;

- Nguyễn Thế Bảo - ngành Quản trị Du lịch & Khách sạn đang làm Team Leader bộ phận Entertainment & Event Hoiana Casino...

Kết quả đào tạo với nhiều “trái ngọt” từ Chương trình Tiên tiến & Quốc tế đang tạo động lực để các giảng viên nỗ lực, thêm nhiệt huyết với công tác giảng dạy cũng như tạo niềm tin để các thí sinh trên toàn quốc tìm đến học tập và hiện thực hóa ước mơ nghề nghiệp ngay trong năm 2021 này.

Mùa Tuyển sinh 2021, ĐH Duy Tân quyết định trao Học bổng cho các thí sinh theo học các ngành thuộc các Chương trình Tiên tiến và Quốc tế:

+ 65 Suất học bổng TOÀN PHẦN (100% học phí toàn khóa học) với tổng trị giá hơn 6 TỶ đồng cho những thí sinh đăng ký vào học bất kỳ chuyên ngành nào của chương trình Tiên tiến & Quốc tế CMU, PSU, CSU, PNU có tổng điểm xét tuyển 3 môn từ Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 23 điểm trở lên.

Tổ hợp môn:

Các bạn có thể xem thêm thông tin về đào tạo các ngành thuộc chương trình Tiên tiến và Quốc tế của ĐH Duy Tân tại đây: Viện Đào tạo Quốc tế

