Chật vật sắp xếp chỗ cho học sinh lớp 1

Số phòng học “không thấm vào đâu” với số học sinh tăng

Là một trong những quận có học sinh (HS) đông nhất ở TP.HCM, năm nay Bình Tân đón nhận thêm gần 12.000 HS vào lớp 1. Hiện các trường chưa đạt chỉ tiêu vẫn tiếp tục nhận HS đến ngày 1.9.

Năm học trước, số HS học 2 buổi/ngày ở toàn cấp tiểu học của quận chỉ đạt khoảng 40%. “Nếu bây giờ phải sắp xếp cho toàn bộ HS lớp 1 trong quận được học 2 buổi/ngày thì chúng tôi buộc phải giảm số lớp bán trú ở các khối lớp trên. Điều này chắc chắn phụ huynh ở các khối lớp trên sẽ phản ứng. Mình không thể nào bỏ hết bán trú tất cả lớp trên để nhường phòng cho lớp 1 được học 2 buổi/ngày. Nếu vậy thì năm nay các em được học 2 buổi/ngày, rồi sang năm lấy lớp đâu học. Vấn đề này rất khó”, đại diện của Phòng GD-ĐT Q.Bình Tân chia sẻ.

Năm nay, Q.Bình Tân có thêm 2 trường mới, bao gồm 1 trường THCS và 1 trường tiểu học. Ngoài ra, quận có cải tạo mở thêm phòng ở Trường tiểu học Bình Trị 2, do vậy bậc tiểu học sẽ có thêm 26 phòng học mới được đưa vào sử dụng. Trong khi số HS lớp 5 ra trường là hơn 9.500, còn HS lớp 1 vào gần 12.000, như vậy bậc tiểu học sẽ phải gánh thêm 2.500 HS so với năm trước đó. Do vậy, số phòng này “không thấm vào đâu” so với số lượng HS tăng.

Cũng là một trong những quận có số lượng HS đông nhất thành phố, ông Nguyễn Thanh Thủy, Trưởng phòng GD-ĐT Q.Gò Vấp, cho biết phải tính toán rất kỹ trong vấn đề sắp xếp chỗ học cho HS.

Là một địa phương trong danh sách “nóng” của vấn đề tuyển sinh năm nay, việc giải quyết bài toán học 2 buổi/ngày cho HS lớp 1 ở Q.12 nan giải không kém.

Năm nay Q.12 đã có 7.404 HS vào lớp 1 nhưng trước áp lực hàng ngàn HS khác chưa có chỗ học, quận phải nhận hơn 1.300 HS bổ sung trong khi chỉ có 22 trường tiểu học công lập. Theo ông Khưu Mạnh Hùng, Trưởng phòng GD-ĐT Q.12, quận có khoảng 60% HS lớp 1 được học 2 buổi/ngày. Sau khi nhận thêm hơn 1.3000 HS thì tỷ lệ này có thể phải giảm nhiều nữa.

Không chỉ 3 quận trên, nhiều quận huyện đông dân cư khác ở TP.HCM như Tân Phú, Thủ Đức, Bình Chánh… cũng tương tự. Để vừa đảm bảo có chỗ học cho HS vừa phải thực hiện chương trình giáo dục mới nên các quận huyện gặp rất nhiều khó khăn.

Học cách ngày hoặc học luôn thứ bảy

Theo ông Nguyễn Thanh Thủy, năm nay Q.Gò Vấp có có 7.727 HS vào lớp 1 trong khi không có thêm trường hay phòng học mới nào được xây thêm. Do đó, để đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, quận này cũng đã tính đến rất nhiều phương án.

Trước mắt, ông Thủy cho biết sẽ để các trường tự lên phương án thực hiện dựa trên tình hình và khả năng thực tế của mỗi trường. Trường nào cơ sở vật chất, phòng ốc đầy đủ thì Phòng GD-ĐT sẽ động viên thực hiện đúng chương trình, HS được học 2 buổi/ngày ở tất cả các ngày trong tuần.

“Còn trường nào đông HS, số phòng ít thì vẫn phải học một buổi và chúng tôi bổ sung thêm một số buổi chéo vào buổi chiều. Tuy nhiên, tổ chức học như thế này thì các hoạt động khác của trường tương đối khó khăn”, ông Thủy nói.

Ngoài ra, quận này cũng tính toán đến phương án dự phòng, có thể phân HS lớp 1 thành hai nhóm, nhóm thứ nhất sẽ học vào thứ hai, tư, sáu, còn nhóm thứ 2 học vào ba, năm, bảy và sắp xếp HS học thêm một buổi nữa trong tuần. Tuy nhiên, nếu làm phương án này, ông yêu cầu các trường phải xin ý kiến của phụ huynh trước. Phụ huynh đồng ý và trường thấy hợp lý thì mới làm.

Còn theo tính toán của lãnh đạo Phòng GD-ĐT Q.Bình Tân, với những trường nào có điều kiện cơ sở vật chất tốt, đáp ứng đủ số phòng học thì có thể cho HS lớp 1 được học 5 ngày/tuần. Còn những trường nào đông HS, số phòng ít thì có thể sắp xếp cho các em học cả vào thứ bảy để đảm bảo đủ số buổi học theo quy định.

“Cái khó nữa là hiện nay Bộ GD-ĐT mới chỉ ra khung chương trình 2 buổi/ngày, còn khung 6 - 7 buổi/tuần (số buổi tối thiểu mỗi tuần) cho HS lớp 1 chưa thấy nên chúng tôi chưa biết phải phân bổ thế nào cho hợp lý. Bây giờ mình không thể nào sắp xếp cho hoàn hảo được, vì số lượng HS riêng của quận mình thôi tính ra đã bằng số lượng của một tỉnh khác rồi, trong khi tiến độ xây trường, mở lớp không thể nào bắt kịp được với tỷ lệ tăng dân số trên địa bàn”, vị lãnh đạo này nói.

Ông Khưu Mạnh Hùng trầm tư: “Với những lớp học 1 buổi/ngày, chúng tôi sẽ bố trí cho các em học thêm một buổi vào thứ bảy và có thể phải dạy dồn chương trình để đảm bảo khung tối thiểu của chương trình mới này. Nhưng như vậy thì các em sẽ rất thiệt thòi, áp lực hơn. Chúng tôi đã tính toán hết cách rồi, với số lượng HS đông như thế này thì khó lắm”.