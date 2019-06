Chiến lược làm bài thi THPT quốc gia: Bỏ qua câu hỏi nếu 2 phút không xử lý xong

Để giữ vững tâm lý khi thi Chỉ còn ít thời gian nữa học sinh lớp 12 sẽ bước vào kỳ thi THPT quốc gia. Bên cạnh việc chuẩn bị kiến thức, sức khỏe…, học sinh (HS) còn phải quan tâm đến yếu tố tâm lý. Chúng tôi xin chia sẻ vài mẹo nhỏ sau: Khi ôn tập không nên học nhồi nhét, cố nhớ thật nhiều kiến thức trước khi bước vào kỳ thi. Học như vậy thường không đem lại hiệu quả cao mà ngược lại, làm cho đầu óc trở nên căng thẳng, chất lượng ôn tập không cao. Khi vào phòng thi, HS nên giữ tâm lý thoải mái. Hầu hết HS, kể cả khá giỏi, đều có tâm lý lo lắng, hồi hộp, hoang mang, thậm chí rối loạn, nhất là khi sắp hết giờ mà chưa làm bài xong hoặc chưa tìm ra câu trả lời. Tâm lý nôn nóng, vội vã khi làm bài sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cách trình bày bài viết và chọn phương án đúng. Khi có đề thi trong tay, phải hết sức bình tĩnh để không bị tình trạng quên cục bộ ngay lúc ấy, sau đó xem xét đề thi. Nên đi thi đúng giờ, tốt nhất là đi sớm hơn so với quy định để ôn lại bài và chuẩn bị tinh thần bước vào phòng thi. Tâm lý sẽ tốt hơn nếu HS chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ, dụng cụ trước khi vào phòng thi. Cũng cần kiểm tra hết các thông tin trên giấy báo thi, nếu phát hiện sai sót hãy thông báo với hội đồng thi trong ngày học quy chế thi. Ngô Mã Thiên (Trường THPT Lê Thành Phương, An Mỹ, Tuy An, Phú Yên)