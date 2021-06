Chính thức ra mắt ứng dụng trực tuyến ICANKid

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 xảy ra kể từ đầu năm 2020 tới nay, nỗi lo lắng của cha mẹ phải đi làm mà con trẻ vẫn phải ở nhà không biết học chơi thế nào là một mối bận tâm rất lớn hiện nay. Bên cạnh đó, sự bùng nổ của thời đại công nghệ số, cha mẹ đều có thiết bị di động như máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng… nên việc tìm một sản phẩm cho trẻ được học và vui chơi an toàn tiện lợi mọi nơi mọi lúc đang thu hút sự quan tâm rất lớn. Nhận thấy làn sóng dịch chuyển hành vi giáo dục trực tuyến gia tăng, thích ứng điều chỉnh với hoàn cảnh từ đại dịch Covid-19, Công ty cổ phần Galaxy Education đã tâm huyết ấp ủ ý tưởng phát triển một sản phẩm Chơi cho bé mà vẫn học, mang đến sự an tâm cho cha mẹ khi ở nhà với con, khi trẻ tạm chưa thể tới trường và được ra ngoài vui chơi trong mùa hè tới.

ICANKid tiếp nối bước tiên phong với các sản phẩm nội dung chất lượng cao từ Galaxy M&E, tập đoàn giải trí hàng đầu ở Việt Nam đã từng gây tiếng vang uy tín trên thị trường với hàng loạt tác phẩm điện ảnh chất lượng như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xan”, Mắt biếc và sắp tới bộ phim Việt xuất sắc của mọi thời đại Em và Trịnh. Không chỉ sản xuất các nội dung giải trí chất lượng, Galaxy M&E còn hợp tác với các hãng phim nước ngoài uy tín nổi tiếng thế giới như The Walt Disney Company, Paramount, 20th Century Fox… trong nhiều năm qua. Do đó, khối lượng nội dung "Chơi mà học" của ICANKid tiếp tục được xây dựng từ các đối tác bản quyền có uy tín khác trên thế giới như Disney, Pearson và trong nước như Nhà xuất bản Kim Đồng.

ICANKid, với tiếp cận “Chơi mà học, tất cả chỉ trong 1 ứng dụng”, là ứng dụng dành cho trẻ mầm non và tiền tiểu học, từ 2 - 6 tuổi. ICANKid hướng đến một nền tảng chơi mà học giúp con phát triển trí tuệ và kiến thức toàn diện với cả hai ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh, cùng hàng ngàn hoạt động tương tác được thiết kế sinh động giúp trẻ hứng thú và cha mẹ nắm bắt được sự phát triển trí tuệ của trẻ. ICANKid tạo nên sự cân bằng giáo dục và giải trí cho trẻ, không chỉ học từ bài tập phát âm, trẻ còn được xem các clip hoạt hình giải trí thật vui nhộn được kiểm duyệt an toàn và hoàn toàn không quảng cáo. Mục tiêu định vị giáo dục giải trí song hành “Chơi mà học”, ICANKid mong muốn mang lại sự an vui cho cha mẹ và trẻ nhỏ được lớn khôn trong thể chất và tinh thần lành mạnh.