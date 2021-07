Học cử nhân Ngôn ngữ Anh liên kết ĐH Minnesota Crookston và ĐH KHXH&NV TP.HCM

Chương trình chuẩn mực quốc tế

Đây là chương trình đào tạo uy tín được hội đồng thẩm định Đại học Quốc gia TP.HCM đánh giá cao bởi chuẩn mực đào tạo, giá trị văn bằng và tính ứng dụng cao.

Tọa lạc tại bang Minnesota, Hoa Kỳ, ĐH Minnesota có 5 khuôn viên lớn trải dọc khắp tiểu bang này và Trường ĐH Minnesota Crookston là một trong năm trường thuộc hệ thống ĐH Minnesota. Đây được xem là môi trường giáo dục tuyệt vời với sinh viên đến từ nhiều nền văn hóa và đặc trưng bởi tinh thần tập thể cao. Những giá trị cốt lõi luôn được duy trì và thúc đẩy sự phát triển của UMC gồm: sự phát triển của sinh viên, sự đa dạng, khả năng lãnh đạo, tinh thần tập thể hướng tới cộng đồng, tính đổi mới, tính bền vững và sự sáng tạo không giới hạn.

UMC cung cấp cho sinh viên môi trường học thuật chuẩn quốc tế Ảnh: UMC

Theo học chương trình này, sinh viên sẽ được đào tạo bài bản kiến thức chuyên ngành ngôn ngữ Anh và kỹ năng tại cả Việt Nam và Hoa Kỳ, có nhiều cơ hội trải nghiệm để tiếp thu tinh hoa giáo dục tại cả 2 môi trường. Việc học tập 2 năm tại Việt Nam, 2 năm tại Hoa Kỳ sẽ giúp sinh viên có nhiều trải nghiệm quý giá ở cả 2 môi trường học thuật và xã hội Đông - Tây. Hai năm đầu, sinh viên sẽ học với các giảng viên do USSH-VNUHCM đảm nhiệm tại cơ sở quận 1.

Sinh viên chuyển tiếp sẽ học tập tại Khoa Nghệ thuật khai phóng và Giáo dục, ĐH Minnesota Crookston. Môi trường học thuật tại đây xây dựng cho sinh viên nền tảng tư duy độc lập, kỹ năng hội nhập và chia sẻ kiến thức, đây vốn là ba trụ cột rất quan trọng của bất kỳ nghề nghiệp nào. Đồng thời, nó cũng giúp sinh viên tiếp thu kiến thức, nghiên cứu và ứng dụng ngôn ngữ. Sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận bằng Cử nhân Khoa học Ngôn ngữ Anh (Bachelor of Science in English) do Trường Đại học Minnesota Crookston cấp, có giá trị quốc tế.

Ngành học luôn “hot” ở Việt Nam bởi nhiều cơ hội nghề nghiệp

Ngành Ngôn ngữ Anh tại USSH-VNUHCM cũng như các trường đại học trong nước luôn là ngành học nhận được sự quan tâm của rất nhiều học sinh muốn khám phá thế giới đa sắc của ngôn ngữ Anh - ngôn ngữ có tính ứng dụng tốt nhất trên thế giới. Điều này bắt nguồn từ thực tế rằng ngành này có khả năng ứng dụng tốt trong nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau.

Hoạt động sinh viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại UMC Ảnh: UMC

Sinh viên tốt nghiệp chương trình sẽ có được sự hiểu biết sâu sắc và khả năng đánh giá ngôn ngữ, phát triển tư duy phê phán và kỹ năng ứng dụng ngôn ngữ Anh trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Chương trình đặc biệt này mang đến cơ hội nghề nghiệp rộng mở cho sinh viên trong các lĩnh vực nghề nghiệp như: giáo dục, truyền thông, đối ngoại, kinh doanh, xuất bản cũng như các nghề nghiệp đòi hỏi kỹ năng sử dụng ngôn ngữ để viết và giao tiếp…

ThS Nguyễn Anh Quân - Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế (USSH-VNUHCM) - đơn vị đào tạo cho biết: “Phương thức du học bán phần là giải pháp rất phù hợp cho học sinh mong muốn du học trong bối cảnh dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho sinh viên hoàn thành tốt nhất chương trình đào tạo tại Việt Nam trước khi chuyển tiếp sang Mỹ học giai đoạn tiếp theo”.