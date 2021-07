Học ngành Truyền thông, Quan hệ Quốc tế top 100 thế giới tại ĐH Deakin, Úc

Môi trường học tập hàng đầu tại Úc và Việt Nam

ĐH Deakin được thành lập vào năm 1974, là một trong những ĐH hàng đầu ở Úc với chất lượng đào tạo, hệ thống cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế. Deakin là ĐH trẻ, nằm trong Top 1% các ĐH hàng đầu thế giới (Shanghai Rankings, 2019) và đứng đầu bang Victoria về khả năng tìm việc làm của sinh viên (SV) sau khi tốt nghiệp (Graduate Outcomes Survey, 2019).

ĐH Deakin có 4 cơ sở đặt tại bang Victoria và 1 cloud campus dành cho các SV học chương trình trực tuyến. SV ngành Truyền thông, Quan hệ Quốc tế sẽ học tại cơ sở Burwood - TP.Melbourne. Melbourne là thành phố lớn, có nhịp sống năng động hàng đầu nước Úc. Thành phố này còn được biết đến bởi nơi này tập trung nhiều ĐH, học viện nổi tiếng với chất lượng chuẩn mực, thu hút du học sinh từ khắp nơi trên thế giới. Đây cũng là nơi có đông cộng đồng người Việt sinh sống.

Môi trường học tập quốc tế của SV ĐH Deakin Ảnh: ĐH Deakin

Trong 2 năm đầu, SV học tại Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG-HCM), cơ sở Q.1, TP.HCM. Đây là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là nơi có thị trường lao động sôi động, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao khắp nơi trên thế giới.

Theo học chương trình liên kết với ĐH Deakin, SV có cơ hội trải nghiệm cuộc sống và văn hóa ở cả hai thành phố lớn của Úc và Việt Nam. Đồng thời, SV được học tập trong môi trường giáo dục chất lượng, cơ sở vật chất hiện đại, giao thoa giữa hai nền văn hóa Đông - Tây. Hai năm học ở Việt Nam giúp SV có hành trang học thuật, trau dồi vốn sống trước khi chuyển tiếp sang Melbourne. Đây cũng là giải pháp tiết kiệm đến hơn 30% chi phí cho SV so với việc du học toàn phần.

Chương trình đào tạo chất lượng quốc tế, cơ hội nghề nghiệp đa dạng

Chương trình học được thiết kế hợp lý, có sự phối hợp hài hòa giữa kiến thức nền tảng và thực hành. Các môn học trong chương trình được sự đồng thuận từ đội ngũ chuyên môn của hai trường đại học.

Trong hai năm đầu học ở Việt Nam, SV do Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Trường ĐH KHXH&NV tổ chức đào tạo. SV sẽ học các môn nền tảng, cơ sở ngành, chuyên ngành kết hợp với các hoạt động thực tế như tham quan, thực tập, giao lưu, workshop,... Các môn học được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, phụ trách bởi giảng viên nhà trường và có cơ hội nhận được nhiều suất học bổng từ Trung tâm Đào tạo Quốc tế.

Hai năm cuối, SV sẽ học các môn chuyên ngành tại khoa Nghệ thuật và Giáo dục, ĐH Deakin. Môi trường học tập năng động, đa văn hóa tại Úc sẽ là cơ hội lớn để SV rèn luyện khả năng ngôn ngữ, tư duy và áp dụng kiến thức vào thực tế. Tại ĐH Deakin, SV chuyển tiếp từ Trường ĐH KHXH&NV sẽ có cơ hội nhận học bổng 20% học phí.

SV chương trình thực tế tại Trung tâm Hoa Kỳ Ảnh: CIE

Sau khi hoàn tất chương trình, SV nhận bằng Cử nhân Quan hệ Quốc tế (Bachelor of Arts, major in International Relations), bằng Cử nhân Truyền thông (Bachelor of Arts in Communication with a major in Journalism) do ĐH Deakin cấp, có giá trị quốc tế.

Đối với ngành Truyền thông, khi chuyển tiếp qua ĐH Deakin, SV có thể lựa chọn 1 trong 4 chuyên ngành để học gồm: Báo chí, Quảng cáo, Quan hệ công chúng, Truyền thông kỹ thuật số.

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Truyền thông, cử nhân Quan hệ Quốc tế có thể ở lại Úc hoặc trở về Việt Nam làm việc cho các cơ quan, tổ chức, tập đoàn, công ty liên quan đến lĩnh vực truyền thông/báo chí hoặc quan hệ quốc tế, quan hệ công chúng, đối ngoại... hoặc tiếp tục học lên bậc cao học tại Úc. Kiến thức chuẩn quốc tế, tư duy hiện đại, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh là những lợi thế cạnh tranh so với SV tốt nghiệp các chương trình khác.

Nhiều phương thức xét tuyển, tăng cơ hội trúng tuyển

Năm 2021, Trường tuyển sinh 60 chỉ tiêu cho 2 ngành Truyền thông và Quan hệ quốc tế, với nhiều phương thức xét tuyển:

• Phương thức 1: Ngành Truyền thông (Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 tổ hợp A01, D01, D14, D15), Ngành Quan hệ Quốc tế (tổ hợp D01, D14).

• Phương thức 2: Xét điểm của Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2021;

• Phương thức 3: Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp các trường THPT quốc tế;

• Phương thức 4: Ưu tiên xét tuyển học sinh tại 149 trường THPT thuộc diện tuyển thẳng theo quy định của ĐHQG-HCM năm 2021.

Thí sinh gửi hồ sơ ứng tuyển về Trung tâm Đào tạo Quốc tế (Phòng K09, số 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q.1, TP. HCM). Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 17.9.2021. Tân SV sẽ nhập học từ đầu tháng 10.2021.

Thông tin chi tiết về ngành Truyền thông TẠI ĐÂY