Langmaster: Tuyển tập 40 câu ‘xin lỗi’ hay nhất trong tiếng Anh

Các câu xin lỗi bằng tiếng Anh trong cuộc sống đời thường

● Sorry. – (Xin lỗi nhé);

● I’m sorry. – (Tôi xin lỗi/Tôi rất tiếc);

● I’m so sorry! – (Tôi rất xin lỗi);

● Sorry for your loss. – (Tôi rất lấy làm tiếc về sự mất mát của cậu/bạn (khi có người thân qua đời)).

● I apologise. – (Tôi xin lỗi (khi bạn gây ra sai sót/lỗi lầm gì đó));

● Sorry for keeping you waiting. – (Xin lỗi vì để bạn phải chờ đợi);

● Sorry I’m late/Sorry for being late. – (Xin lỗi, tôi đến muộn);

● Please forgive me. – (Làm ơn hãy tha thứ cho tôi);

● Sorry, I didn’t mean to do that. – (Xin lỗi, tôi không cố ý làm vậy (bạn vô tình làm sai điều gì đó));

● Excuse me. – (Xin lỗi (khi bạn làm phiền ai đó));

● Pardon me. – (Xin lỗi (khi bạn muốn ngắt lời ai đó hoặc dùng tương tự như "excuse me"));

● Terribly sorry. – (Vô cùng xin lỗi);

● I have to say sorry you. – (Tôi phải xin lỗi anh);

● I forget it by mistake. – (Tôi sơ ý quên mất);

● I was careless. – (Tôi đã thiếu cẩn thận);

● That’s my fault. – (Đó là lỗi của tôi);

● I was wrong. – (Tôi đã sai);

● I don’t mean to. – (Tôi không cố ý);

● I feel that I should be responsible for that matter. – (Tôi cảm thấy có lỗi về việc đó).

“Lỗi của tôi” Langmaster

Các câu xin lỗi bằng tiếng Anh suồng sã với bạn bè

● My bad – (“Lỗi của tôi”- phổ biến với thiếu niên)

● Whoops - (“Rất tiếc!” - Cách nói thoải mái giữa bạn bè thân thiết)

● Oops, sorry. – (“Ôi, xin lỗi” nói thoải mái giữa bạn bè thân thiết hoặc hàm ý mỉa mai)

Các câu xin lỗi bằng Tiếng Anh trang trọng trong văn viết

● I beg your pardon - (Tôi nợ anh một lời xin lỗi)

● I hope that you can forgive me – (Tôi hy vọng bạn có thể tha thứ cho tôi)

● I'm awfully/ terribly sorry - (Tôi thực sự xin lỗi)

● I cannot express how sorry I am - (Tôi không thể diễn tả được mình cảm thấy hối hận như thế nào)

● It (something) was inexcusable - (Điều đó đúng là không thể tha thứ được)

● There is no excuse for my behavior - (Tôi không có lời bào chữa nào cho hành vi của mình).

“Tôi không thể diễn tả được mình cảm thấy hối hận như thế nào.” Langmaster

Các câu xin lỗi bằng tiếng Anh ở đầu bức thư, email trang trọng

● I would like to express my regret - (Tôi muốn nhấn mạnh sự hối tiếc của mình)

● I apologize wholeheartedly/ unreservedly - (Tôi toàn tâm toàn ý muốn xin lỗi)

Các câu xin lỗi bằng Tiếng Anh ở cuối bức thư, email trang trọng

● Sincerely apologies - (Lời xin lỗi chân thành)

● Please accept my/ our sincere apologies - (Làm ơn chấp nhận lời xin lỗi chân thành của tôi/ chúng tôi)

● Please accept my/our humblest apologies - (Làm ơn chấp nhận lời xin lỗi bé nhỏ của tôi/ chúng tôi)

Các câu xin lỗi bằng tiếng Anh trong tình yêu

● I’m sorry for being so annoying and demanding, for the things that I did the wrong way. – (Em xin lỗi vì đã tức giận và đòi hỏi quá đáng, và vì tất cả những điều mà em đã làm sai).

● Give me a chance to show you that I can be of something worth to you, let me show you: – (Cho anh một cơ hội để cho em thấy rằng anh có thể là một điều gì đó có giá trị với em nhé);

“Nếu mất em là sự trừng phạt mà anh phải nhận vì những sai lầm anh đã gây ra, anh thà chết còn hơn chứng kiến điều đó” Langmaster

● There is a pain here in my heart ever since you have stopped talking to me, I’m sorry. – (Có một nỗi đau ở ngay đây, ngay trái tim anh kể từ khi em ngừng nói chuyện với anh, anh xin lỗi);

● I’m sorry I can’t be the perfect girl you want me to, but all I can really do is try… – (Em xin lỗi, em không thể trở thành một cô gái hoàn hảo như anh mong muốn, nhưng tất cả những gì em có thể làm là cố gắng…);

● I trust fate and I believe in love, which is why I know you’ll accept my apology. I’m sorry. – (Anh tin vào định mệnh và tình yêu, đó là lý do tại sao anh biết chắc chắn rằng em sẽ chấp nhận lời xin lỗi từ anh. Anh xin lỗi);

