Tuyển sinh Chương trình đào tạo chứng chỉ TESOL liên kết với Đại học Arizona (Hoa Kỳ)

TESOL - chứng chỉ thiết yếu trong giảng dạy tiếng Anh

Theo một thống kê gần đây, ngày nay có gần 1,5 tỉ người nói tiếng Anh, chiếm 20% dân số toàn thế giới. Đây là một con số đáng kinh ngạc nếu so sánh với các ngôn ngữ khác hiện có và so với những ngôn ngữ toàn cầu từng có trước đây.

Tại Việt Nam, việc dạy và học tiếng Anh đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều người bởi sự cần thiết của ngôn ngữ toàn cầu này. Bằng chứng là ngành Ngôn ngữ Anh tại các trường đại học đang có mức điểm chuẩn trúng tuyển luôn ở TOP 5. Công việc giảng dạy Tiếng Anh cũng đang rất hấp dẫn do nhu cầu học tập cao và mức thu nhập tốt.

Arizona State University - đại học Hoa Kỳ danh tiếng

Đại học Tiểu bang Arizona (Arizona State University - ASU) là đại học công lập với truyền thống lịch sử lâu đời. Được thành lập vào năm 1885, đến nay ASU có tổng số sinh viên hằng năm bậcnhất Hoa Kỳ với khoảng 90.000 sinh viên tính tại thời điểm mùa thu 2019. ASU xếp hàng đầu về đổi mới, sáng tạo (Most Innovative Schools) do tổ chức USN đánh giá vào mùa xuân năm 2019. Bên cạnh đó, Trường xếp hạng 16 về mặt đào tạo trình độ Cử nhân (Best Undergraduate Teaching) và hạng 46 trên 100 các Trường công lập (Top Public Schools) tại Mỹ ( nguồn ).

Chương trình liên kết đào tạo giữa Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM và ASU do 2 bên cùng cấp chứng chỉ và có giá trị toàn cầu. Sự thành công của Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ chỉ TESOL này còn được đo bằng sự thành công của học viên sau khi hoàn tất khóa học. Khảo sát mới nhất của ASU cho thấy:

- 49% học viên trả lời đã tìm được việc làm mới trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh

- 50% học viên nhận được lợi ích thiết thực từ khoá học

- 25% học viên được tăng lương hoặc thăng chức sau khi nhận chứng chỉ.

Phương thức học tập linh hoạt, chất lượng

Đối với phần lý thuyết của chương trình, học viên học 7 môn trên nền tảng trực tuyến do ASU cung cấp và quản lý 100%. Lịch học trực tuyến linh động để phù hợp với người học vốn là người đi làm, giảng viên, sinh viên... Các môn học của chương trình bao gồm:

- Foundational Principles - 10 giờ

- Theories of Second Language Acquisition - 12 giờ

- Lesson Planning - 16 giờ

- Applied Project - 18 giờ

- Listening, Speaking & Pronunciation - 16 giờ

- Reading, Writing & Grammar - 19 giờ

- Technology Enriched Teaching - 19 giờ.

*Đặc biệt: do tình hình học và dạy trực tuyến đang trở nên phổ biến hơn trong giai đoạn đại dịch toàn cầu, ASU tặng cho học viên Khoá đầu tiên được học thêm (bonus) môn How to Teach Online - 2 giờ.

Đối với phần thực hành (Practicum - 40 giờ), học viên có 2 lựa chọn:

- Thực hành ở Việt Nam với sự kiểm tra, giám sát, đánh giá của giảng viên Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM

- Thực hành ở Hoa Kỳ với sự kiểm tra, giám sát, đánh giá của giảng viên ASU, Hoa Kỳ.

* Ghi chú: Tùy vào tình hình thực tế, nếu diễn biến của dịch Covid-19 trở nên phức tạp hơn, khả năng đi thực tập ở Hoa Kỳ có thể bị hoãn hoặc thực hành chung với Khóa 2.

Sinh viên ASU trong một lớp học trực tuyến ASU

* Đối tượng tuyển sinh đa dạng: Ứng viên chương trình cần đạt một trong các tiêu chí:

- Đã tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh

- Đã tốt nghiệp đại học có mà chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh

- Có chứng chỉ từ IELTS từ 7.0

- Đang là giáo viên tiếng Anh tại một cơ sở hợp pháp.

* Bằng cấp có giá trị quốc tế: Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM và ASU cùng cấp chứng chỉ “Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)” cho học viên hoàn tất khóa học.

* Hồ sơ đăng ký khóa học:

- Điền thông tin đăng ký (tại đây http://bit.ly/DangkyASU

- Học viên nộp bản sao một trong những tài liệu sau:

+ Đối với học viên nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai: Bằng Đại học (Cử nhân, Thạc sĩ...) chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh

+ Đối với học viên nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất: Bằng Đại học (Cử nhân, Thạc sĩ…)

+ Chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 7.0 trở lên hoặc các chứng chỉ quốc tế khác tương đương

+ Giấy chứng nhận học viên đang là giáo viên tiếng Anh ở 1 trung tâm/ cơ sở đào tạo hợp pháp.

* Học phí

- Học online và thực hành hoàn toàn ở Việt Nam: 30.300.000 đ/học viên (tương đương 1.299 USD/học viên)

- Học online và thực hành ở Hoa Kỳ: 41.990.000 đ/học viên (tương đương 1.800 USD/học viên) (chưa tính chi phí xin visa, máy bay, chỗ ở và sinh hoạt phí).

* Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 5.9.2020 - 19.10.2020

* Ngày nhập học: 20.10.2020.