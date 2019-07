Chưa nhiều thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh trên cả nước có thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào các trường ĐH trong hôm nay 22.7. Ghi nhận các trường THPT tại TP.HCM cho thấy nhiều trường đều bố trí phòng, máy tính, giáo viên hướng dẫn, tư vấn để tạo điều kiện tối đa giúp thí sinh thực hiện tốt nhất việc điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.

Thí sinh còn suy nghĩ, cân nhắc, theo dõi tình hình ở các trường ĐH

Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên này không có nhiều thí sinh đến trường THPT - nơi các em nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trước đây để thay đổi nguyện vọng.

Bà Võ Thị Bình Minh, Hiệu phó Trường THPT Hiệp Bình (Q.Thủ Đức), cho hay do mới là ngày đầu tiên trong khoảng thời gian 10 ngày được điều chỉnh nguyện vọng nên thí sinh còn suy nghĩ, cân nhắc, theo dõi tình hình ở các trường ĐH. Được biết, có 6 học sinh Trường THPT Hiệp Bình đến điều chỉnh nguyện vọng trong do có 1 thí sinh tăng thêm 1 nguyện vọng so với trước đây.

Tương tự, tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1), trong ngày hôm nay chưa đến 10 học sinh đến trường thực hiện phương thức điều chỉnh nguyện vọng trực tiếp. Theo thông tin từ giáo viên phụ trách học vụ Nguyễn Sĩ Trung, thông thường có khoảng 1/4 số học sinh của trường đến nộp phiếu điều chỉnh, còn lại khoảng 500 học sinh sử dụng hình thức điều chỉnh trực tuyến.

Khuyến khích học sinh đến trường điều chỉnh nguyện vọng

Cũng tương tự các trường khác, Trường THPT Gia Định (Q.Bình Thạnh) khuyến khích học sinh của trường, dù thực hiện điều chỉnh trực tuyến cũng nên đến trường thực hiện. Trường có 5 giáo viên trực tư vấn từ nay đến hết ngày 31.7.

Giáo viên Huỳnh Hữu Nghị, Trường THPT Gia Định, cho biết nhà trường phân công khoảng 20 giáo viên luân phiên trực bàn tư vấn, trung bình mỗi ngày khoảng 5 giáo viên để hỗ trợ học sinh. Vào ngày đầu tiên, có khoảng 30 học sinh đến thay đổi nguyện vọng và có khoảng 6 thí sinh bổ sung thêm 2 nguyện vọng so với ban đầu.

Được biết, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng theo 2 cách: Phương thức trực tuyến từ nay đến 17 giờ ngày 29.7 và phương thức điều chỉnh trên phiếu, từ nay đến 17 giờ ngày 31.7.