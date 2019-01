Chương trình giáo dục phổ thông mới: Cả nước thiếu gần 76.000 giáo viên

Hôm nay (9.1), Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến trên toàn quốc với lãnh đạo UBND và ngành GD-ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư để bàn về việc chuẩn bị điều kiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Thiếu phòng học và trang thiết bị so với nhu cầu Theo báo cáo của Cục Cơ sở vật chất trường học, cả nước có 567.012 phòng học, trong đó số phòng học kiên cố khoảng 424.757 phòng (74,9%). Trong đó mầm non 64,9%, tiểu học 72,2% , THCS 83,4% , THPT 93,9%. Về phòng học bộ môn, cấp THCS có 47.383 phòng/10.582 trường, tỷ lệ 4,5 phòng/trường. Trong đó số phòng đáp ứng quy định là 33,135 phòng, đạt tỷ lệ 69,9%; cấp THPT có 13.019 phòng/2.463 trường tỷ lệ 5,3 phòng/trường (trong đó số phòng đáp ứng quy định là 9.968 phòng, đạt tỷ lệ 76,6%). Về trang thiết bị dạy học tối thiểu: mầm non đạt 47,9% so với nhu cầu, tiểu học đạt 56,1%, THCS đạt 54,3% và THPT hiện ở mức cao nhất, đạt 58,9% .

Báo cáo của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho biết: Tính đến tháng 10.2018, tỷ lệ giáo viên (GV)/lớp toàn quốc như sau: nhóm trẻ: 1,77 GV/nhóm trẻ (thấp hơn so với định mức quy định là 0,73 GV/nhóm trẻ), mẫu giáo: 1,68 GV/lớp (định mức quy định là 0,52 GV/lớp); tiểu học: 1,43 GV/lớp (so với định mức quy định, GV còn thiếu chủ yếu ở các môn ngoại ngữ, tin học); THCS: 1,99 GV/lớp (so với định mức quy định, về cơ bản đủ tuy nhiên vẫn thừa, thiếu cục bộ); THPT: 2,25 GV/lớp (so với định mức quy định về cơ bản là đủ).