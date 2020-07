Chương trình học bổng chính phủ New Zealand dành riêng cho học sinh Việt Nam sẽ cổng đăng ký ứng tuyển trực tuyến http://bit.ly/NZSS2020Application, nhận hồ sơ từ nay đến ngày 31.8 với 18 suất học bổng trung học của 18 trường trung học tại New Zealand.

Mỗi suất học bổng trị giá 50% học phí năm đầu tiên. Hồ sơ ứng tuyển bao gồm bảng điểm, chứng chỉ tiếng Anh và một video ngắn 1 phút 30 giây, thuyết phục Hội đồng tuyển chọn tại sao ứng viên xứng đáng được trao tặng học bổng này.

Học bổng trung học nói trên là sáng kiến của Chính phủ New Zealand dành riêng cho học sinh Việt Nam để theo học tại các trường trung học chất lượng New Zealand. Mục đích nhằm khuyến khích các học sinh tài năng của Việt Nam thể hiện đam mê và năng lực để khám phá nền giáo dục chất lượng.

Chia sẻ với chương trình học bổng này, bà Wendy Matthews, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, nói: “Thông qua những sáng kiến giáo dục như Học bổng chính phủ New Zealand bậc trung học, New Zealand rất tự hào được góp phần trong việc trang bị cho thế hệ trẻ tài năng tương lai của Việt Nam những kỹ năng nhằm đáp ứng thử thách đặt ra trong tương lai, như khả năng lãnh đạo, kinh doanh, công nghệ kỹ thuật số, sáng tạo, tư duy phân tích, cũng như tầm nhìn toàn cầu. Năm 2020 cũng là năm đánh dấu kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, và giáo dục là một trong những trụ cột chính của sự hợp tác ngày càng bền chặt này. Tôi tin rằng các em học sinh tài năng sẽ quay trở lại Việt Nam, tự hào với tư cách là cựu du học sinh New Zealand và trở thành những đại sứ tuyệt vời, đóng góp tăng cường sự hợp tác bền chặt giữa hai nước”

Thông tin chi tiết về học bổng trung học của Chính phủ New Zealand, ứng viên tham khảo tại www.nzschoolscholarships.co.nz