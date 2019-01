Chương trình học bổng New Zealand năm 2019

Cụ thể, Chính phủ cấp học bổng The Beca Nelson dành cho sinh viên đang học năm thứ 1 hoặc năm thứ 2 ngành xây dựng tại Học viện Kỹ nghệ NMIT. Hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nay đến ngày 31.3. Chi tiết về học bổng này đăng tải tại https://www.nmit.ac.nz/assets/Uploads/Scholarships/Beca-Nelson-Scholarship.pdf

Tương tự, với thời hạn nộp hồ sơ ứng tuyển như trên, Chính phủ còn cấp học bổng Nelson Marlborough Freemasons Charity cho sinh viên tất cả các ngành tại Học viện kỹ nghệ NMIT chi nhánh Marlborough hoặc Nelson. Chi tiết, ứng viên xem tại https://www.nmit.ac.nz/assets/Uploads/Scholarships/Nelson-Marlborough-Freemasons-Charity-Scholarship.pdf

Ngoài ra Trường ĐH Otago cấp học bổng ngành Triết học Alan Musgrave cho sinh viên quốc tế đang theo học thạc sĩ. Giá trị học bổng bao gồm miễn học phí 10% và 15.000 đô la Zealand/năm. Hạn nộp hồ sơ đến ngày 1.9. Chi tiết học bổng, ứng viên xem tại https://www.otago.ac.nz/study/scholarships/database/otago020730.html.

Ngoài việc công bố các chương trình học bổng cụ thể thì Tổ chức Giáo dục New Zealand còn giới thiệu công cụ My StudyNZ trên trang web studyinnewzealand.govt.nz để giúp sinh viên, học sinh Việt Nam mong muốn theo học tại New Zealand tìm trường học và khóa học phù hợp với khả năng và nhu cầu của mỗi cá nhân.

Các ứng viên có thể tìm thấy những gợi ý học tập được cá nhân hóa, tham khảo danh sách trường học, khoá học phù hợp và theo sát quy trình nộp hồ sơ và thị thực qua ứng dụng nói trên.