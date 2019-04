Cô giáo đánh đập, nhồi nhét cơm vào miệng trẻ bị đình chỉ công tác

Ngày 29.4, bà Phan Thị Dạ Thảo, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Long An, cho biết chiều 28.4 bà đã dẫn đầu đoàn kiểm tra đến Nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Bách Hợp (xã Đức Lập Hạ, H.Đức Hòa, tỉnh Long An) để xác minh hành vi bạo hành bé trai của giáo viên đang công tác tại đây và đã được đăng tải trên trang mạng xã hội ngày 27.4 vừa qua. Trong clip thể hiện cảnh cô giáo cho trẻ ăn, đồng thời lấy tay tát liên tiếp vào đầu, mặt khiến bé hoảng sợ.

Qua làm việc, Phòng GD-ĐT H.Đức Hòa cho biết clip được lan truyền trên mạng xã hội diễn ra tại Nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Bách Hợp, do ông Đỗ Như Sơn, ngụ địa phương là chủ nhóm. Cô giáo trực tiếp cho bé L.M.N ăn đã đánh lên đầu, mặt bé trong clip xảy ra ngày 16.4 là cô Nguyễn Như Ý, 24 tuổi .

Clip ghi lại cảnh cô Nguyễn Như Ý bạo hành cháu N. bị camera ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội