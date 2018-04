Cô giáo phạt học sinh súc miệng bằng nước giẻ lau có thể phải 'ra công an'

Sáng 8.4, ông Long, bố đẻ cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương (cô giáo phạt học sinh súc miệng bằng nước vắt từ giẻ lau bảng) cho biết Hương đang rất suy sụp, không ăn uống, không nói chuyện và chỉ nằm 1 chỗ. “Minh Hương thật sự hối hận và sốc. Giờ cháu như cái xác không hồn. Tôi lo lắm, nếu cháu nghĩ nhiều mà có chuyện gì thì tôi không sống nổi. Để cháu vượt qua được việc này, chết tôi cũng chịu”, ông Long vừa nói vừa khóc.

Với tâm trạng buồn bã xen lẫn sự bất lực, ông Long kể đã qua nhà cháu Phương Anh nhiều lần để xin lỗi và mong bỏ qua: “Tôi biết con tôi sai, nhưng đó không phải bản chất của cháu. Gia đình tôi cũng rất rất ăn năn. Tôi cũng đã đến van xin, thậm chí quỳ lạy ông bà cháu Phương Anh rồi, nhưng hai bác ấy chỉ bảo từ từ rồi tính. Thật sự thì tôi cũng cạn lời rồi, không biết làm sao bây giờ vì gia đình bên ấy rất thông cảm, nhưng giờ lại có thông tin sẽ làm đơn đòi đề nghị khởi tố Minh Hương thì tôi không hiểu vì sao. Có nhất thiết phải dồn con tôi đến đường cùng thế không?!".

Ông Long cũng cho biết con gái ông mới sinh con được 9 tháng.

Ông Phạm Khắc Thảo (ngụ đường mương An Kim Hải, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, là ông nội học sinh Phương Anh) thừa nhận gia đình có tính đến khả năng làm đơn gửi cơ quan công an và đang đợi mẹ Phương Anh về để tính tiếp.



Ông Thảo cho biết: “Gia đình tôi đã muốn cho qua chuyện này nhưng thái độ của mẹ cô Minh Hương là không được. Điều đó khiến chúng tôi cảm thấy gia đình họ chưa thực sự ăn năn".

Theo ông Thảo, ngày 6.4, gia đình cô Hương đưa Phương Anh đi khám tổng thể tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng. Trong quá trình khám và lấy phiếu sức khỏe, bà Tạ Thị Ngọc (mẹ cô Minh Hương) đã giật phiếu kết quả từ tay em gái ông Thảo mà không nói câu nào. Do vậy, giữa bà Ngọc và em gái ông Thảo xảy ra tranh cãi. Ông Thảo thấy vậy liền đưa Phương Anh về, không tiếp tục khám nữa.

“Thái độ của mẹ cô Hương khiến tôi rất không hài lòng. Để vài ngày nữa, tôi cho cháu tôi đi khám tổng thể . Sau đó tôi sẽ yêu cầu cô Hương, nhà trường làm bản cam kết nếu cháu tôi có làm sao thì họ phải chịu trách nhiệm. Bản cam kết phải có cơ quan chính quyền chứng kiến", ông Thảo nói.

Trước đó, cô Minh Hương khi còn là giáo viên chủ nhiệm lớp 3A5 Trường tiểu học An Đồng đã có hành vi ép học sinh Phạm Phương Anh súc miệng bằng nước vắt từ giẻ lau bảng vì nói chuyện trong lớp. Sự việc được ông nội Phương Anh phát hiện vào ngày 3.4. Tối cùng ngày, cô Hương đã đến nhà học sinh Phương Anh xin lỗi và làm bản kiểm điểm, được gia đình chấp nhận.

Ngày 5.4, Trường tiểu học An Đồng đã chấp dứt hợp đồng lao động với cô Minh Hương. Cô giáo này ký hợp đồng lao động với Trường tiểu học An Đồng từ tháng 8.2017. Theo nhận xét của đồng nghiệp, cô Minh Hương là người hòa đồng và được học sinh quý mến.