Cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh: Làm rõ trách nhiệm và đề xuất hình thức kỷ luật

Ông Huỳnh Công Sơn, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Chánh, cho biết vào ngày 28.2, lúc 4 phụ huynh vào phòng để gặp cô N., ông cũng có mặt và giải thích chuyện cô giáo áp dụng quá cứng nhắc phương pháp dạy như vậy là không đúng, sẽ được nhà trường kiểm điểm rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, có phụ huynh cứ nhắc đi nhắc lại liên tục câu nói “cô bắt con tôi quỳ gối như vậy cô quỳ có được không?”. Lúc sau, do có công việc nên ông rời đi, lúc này có lẽ do chịu quá nhiều áp lực nặng nề khiến cô N. không kiềm chế được nên quỳ gối. Theo ông Phạm Hữu Vốn, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh Trường tiểu học Bình Chánh, sáng 28.2 thầy hiệu trưởng có mời ông đến văn phòng ban giám hiệu họp giải quyết vụ việc. Tại đây, phụ huynh Thuận cho rằng cô N. đã bắt con ông quỳ gối trước lớp, do đó cô phải quỳ gối và xin lỗi lại. Nghe vậy, ông Vốn và hiệu trưởng cùng cô N. đứng ra xin lỗi nhưng phụ huynh này không chấp nhận mà đề nghị cô giáo phải quỳ gối 40 phút y như cô đã phạt con ông.