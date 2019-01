Cô giáo tát học sinh chảy máu tai

Cuộc họp do bà Nguyễn Thị Cẩm, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, chủ trì. Trước Chi bộ, cô L.T.H trình bày lý do: ngày 28.12.2018, do lo lắng và nôn nóng trước chất lượng của lớp nên đã có hành vi xúc phạm thân thể em Đoàn Ngọc Hải.

Tại cuộc họp, nhiều ý kiến cho rằng đó là hành vi sai trái, cần thành thực và sửa sai kịp thời. Bà Nguyễn Thị Cẩm kết luận: hành vi của giáo viên H. là hoàn toàn sai trái; chịu hình thức kỷ luật phê bình trong Chi bộ và trước Hội đồng sư phạm.

Theo tường trình của cô L.T.H, ngày 28.12.2018, trong tiết kiểm tra môn viết, em Trương Ngọc Hải viết xong phần làm bài tập, em làm cả đề A và đề B nên tôi thấy bức xúc và lỡ tay tát em 1 cái. Đến cuối buổi, tôi có gặp gỡ phụ huynh em Hải trao đổi. Đến ngày 29.12.2018, tôi được biết phụ huynh chở cháu đi bệnh viện. Suốt cả ngày hôm đó, tôi cùng với phụ huynh và học sinh ở lại viện đưa cháu đi nội soi, xét nghiệm máu, chụp phim... Sau đó đi ăn trưa, thấy cháu ăn uống bình thường, không có vấn đề gì xảy ra. Đến hơn 17 giờ tôi mới về nhà. Qua đây tôi rất hối hận về việc làm sai trái của mình. Bản thân tôi rất kính mong cấp ủy, Ban giám hiệu nhà trường xem xét và tha thứ cho tôi. Tôi hứa từ nay về sau không bao giờ sai phạm nữa.

Theo anh Trương Ngọc Đoàn, bố của cháu Trương Ngọc Hải, tối 28.12, cháu Hải đi học về bị chảy máu tai, sáng kêu dậy đi học thì cháu bảo bị chóng mặt. Gia đình đưa Hải đi khám tại Bệnh viện đa khoa H.Lệ Thủy vì thấy cháu bị chảy máu tai, mệt mỏi, tinh thần hoảng loạn. Sau đó, gia đình đưa Hải vào Bệnh viện quốc tế T.Ư Huế khám, chụp phim và được bác sĩ chẩn đoán bị chấn động não.