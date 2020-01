Cô giáo tát vào mặt trẻ: 'Chỉ là hành động điều chỉnh các em khi tập múa'?

Sau khi clip ghi lại cảnh cô giáo tát vào mặt một trẻ mầm non xảy ra tại Trường mầm non Họa Mi (thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) gây phẫn nộ trên mạng xã hội , ngày 18.1, bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hậu Giang đã lên tiếng về vụ việc.

Bà Hằng cho biết khá bất ngờ với đoạn clip trên và đã yêu cầu ngay Phòng GD-ĐT thị xã Long Mỹ nắm bắt vụ việc một cách cụ thể, khách quan, đồng thời khẩn trương báo cáo về sở bằng văn bản. Trên cơ sở báo cáo, sở sẽ xem xét xử lý vụ việc.

Cùng ngày, phụ huynh của bé gái bị cô giáo tát trong clip là ông B. cho biết đã xem đoạn clip nói trên. Ông B. xác nhận, thời điểm xảy ra vụ việc ông có mặt và chứng kiến vụ việc. Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường cũng đã gặp riêng gia đình ông B. để trao đổi và gia đình không truy cứu sự việc.

Cú tát khiến bé gái lệch mặt qua một bên Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã thông tin, ngày 17.1, một clip ghi cảnh cô giáo tát vào mặt một trẻ mầm non trong lúc tập văn nghệ đã lan truyền chóng mặt trên Facebook khiến nhiều người phẫn nộ. Nhiều người xem clip cho rằng đó là cái tát thẳng tay vào mặt trẻ. Tuy nhiên, cả Hiệu trưởng Trường mầm non Họa Mi và Trưởng phòng GD-ĐT thị xã Long Mỹ đều cho rằng không có chuyện cô giáo đánh trẻ mà đó chỉ là do hành động “điều chỉnh” các em khi tập múa đứng sai vị trí.