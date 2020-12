‘Con thuyền’ Tú tài quốc tế (IB) đặc biệt tại Trường Quốc tế Canada

Điểm số trung bình của học sinh IBDP tại CIS hiện nay là 32.6 điểm, cao hơn so với ĐTB toàn thế giới (32 điểm). Điểm số cao nhất mà học sinh CIS đạt được so với điểm số cao nhất của chương trình IB: 41/45. Trong những năm qua, có nhiều trường ĐH quốc tế danh tiếng đã tiếp nhận và cấp học bổng toàn phần hoặc bán phần cho học sinh IBDP của CIS: University of British Columbia, University of Toronto, University of Western Ontario, University of Waterloo (Canada), Deakin University, RMIT (Úc), University of the West of England, University of York (Anh), Arizona State University, Illinois Institute of Technology, The University of Chicago (USA), University of Auckland (New Zealand)...