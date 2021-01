Công bố đề thi mẫu kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021

Bài thi cung cấp số liệu, dữ kiện và các công thức cơ bản nhằm đánh giá khả năng suy luận và giải quyết vấn đề, không đánh giá khả năng học thuộc lòng. Đề thi được xây dựng cùng cách tiếp cận như đề thi SAT (Scholastic Assessment Test) của Mỹ và đề thi TSA (Thinking Skills Assessment) của Anh.

Bài thi mẫu cụ thể như sau:

Năm 2021, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ tổ chức 2 đợt thi đánh giá năng lực trước và sau kỳ thi tốt nghiệp THPT ở 7 địa phương. Đợt 1 của kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 28.3 tại TP.HCM, Bến Tre, An Giang, Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Nẵng và thêm 2 điểm thi mới so với mọi năm tại Bạc Liêu và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Đợt 2 của kỳ thi sẽ mở cổng đăng ký dự thi từ ngày 4.5-4.6 và tổ chức thi vào ngày 4.7 tại 4 địa phương gồm: TP.HCM, An Giang, Nha Trang (Khánh Hòa) và Đà Nẵng.