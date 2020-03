Công bố giá bán 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 mới

Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, gồm 10 cuốn, giá 179.000 đồng; bộ Chân trời sáng tạo, gồm 9 cuốn, giá 186.000 đồng; bộ Cùng học để phát triển năng lực, gồm 10 cuốn, giá 194.000 đồng; bộ Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục, gồm 9 cuốn, giá 189.000 đồng.

Như vậy, so với giá sách giáo khoa lớp 1 hiện hành, giá sách giáo khoa lớp 1 mới cao hơn hẳn. Theo lý giải của Nhà xuất bản Giáo dục, giá bán trên được hình thành từ các yếu tố cơ bản như số cuốn sách trong bộ; chi phí tổ chức bản thảo, bao gồm chi phí nhuận bút (biên tập, thiết kế, minh hoạ, chế bản, đọc góp ý, thẩm định đề cương chi tiết, bài mẫu, bản thảo, chi phí dạy thực nghiệm); chi phí vật tư, công in; chi phí lưu thông bán hàng…

“Hiện cả nước chỉ có 1 bộ sách giáo khoa, khi có nhiều bộ sách cùng được xuất bản, sản lượng mỗi bộ sẽ giảm đi, các khoản chi phí tổ chức bản thảo được phân bổ theo sản lượng đó sẽ cao hơn so với sách giáo khoa hiện hành ”, Nhà xuất bản Giáo dục lý giải.

Về chi phí vật tư, công in, theo Nhà xuất bản Giáo dục, sách giáo khoa mới được in ấn công phu, với khổ sách lớn hơn (19 x 26,5 cm). Chất lượng giấy và yêu cầu kỹ thuật in được nâng lên nhằm đảm bảo chất lượng hình ảnh và bảo vệ thị lực học sinh.

Thông cáo của Nhà xuất bản Giáo dục nêu: “Khác với những lần biên soạn sách giáo khoa trước đây, việc tổ chức biên soạn, xuất bản sách mới được thực hiện bằng nguồn vốn của doanh nghiệp và vay ngân hàng. Giá bán sách giáo khoa một mặt phải bù đắp các chi phí, mặt khác phải đảm bảo một tỷ lệ lợi nhuận tối thiểu nhằm duy trì việc vận hành, đầu tư tái sản xuất, bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp”.