Cựu học sinh Asian School với niềm đam mê sản xuất phim

Asian School đào tạo từ lớp 1-12, kết hợp song song chương trình của Bộ GD&ĐT và chương trình quốc tế theo chuẩn bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standards (Mỹ) cung cấp cho học sinh nền tảng tiếng Anh, tri thức và kỹ năng vững chắc. Đối với bậc THPT, từ năm học 2021-2022, học sinh có thêm lựa chọn theo học chương trình Advanced Placement (AP) của College Board - Hoa Kỳ. 100% học sinh của Asian School tốt nghiệp THPT, đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, các cuộc thi học thuật, nghiên cứu khoa học, nghệ thuật, thể thao trong nước và quốc tế. Nhiều em còn giành học bổng và đậu vào các trường đại học top đầu thế giới như: Harvard, Yale, UC Los Angeles, UC Berkeley, UC Davis, UC Irvine, Central Washington University, Florida State University, Western Sydney University, Aalto University, California State Polytechnic University - Pomona, University of British Columbia, University of Cambridge, Santa Clara University, National University of Singapore…