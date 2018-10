Đã cải tạo cơ sở bán trú ngoài trường

Loạt bài Bùng nổ bán trú bên ngoài nhà trường đăng trên Báo Thanh Niên từ ngày 18.10 có phản ánh tình trạng một nhà dân nhận giữ bán trú 3 lớp học khối lớp 1 của Trường tiểu học Dĩ An (đường Nguyễn An Ninh, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) nhưng chưa đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh.

Ngày 19.10, ông Nguyễn Thanh Tâm, Trưởng đại diện Hội Cha mẹ học sinh Trường tiểu học Dĩ An, cho biết năm học này, trường phải chia sẻ học sinh cho Trường tiểu học Dĩ An B đang xây dựng giai đoạn 2 nên không tổ chức bán trú trong nhà trường như những năm trước đây.

Vì nhu cầu của phụ huynh muốn gửi con cho giáo viên trông giữ ngoài nhà trường vào buổi chiều để an tâm công tác và được sự thỏa thuận của phụ huynh nên giáo viên thuê một số địa điểm ngoài nhà trường. Trong đó, tại nhà ông P.Q.T (đường Thắng Lợi, KP.Thắng Lợi 1) có làm một vườn rau sạch và nuôi 2 con gà tre kiểng. Nay nhà trường đã nhắc nhở và cho dọn dẹp. Phòng GD-ĐT TX.Dĩ An, Ban Giám hiệu Trường tiểu học Dĩ An, Ban Đại diện cha mẹ học sinh đã đến kiểm tra lại và cho cải tạo. Đến nay nơi này không trồng rau mà trải đá mi chấn chỉnh.

Theo ông Tâm, hiện nay nơi này đã đáp ứng tốt các điều kiện của một cơ sở bán trú ngoài nhà trường theo quy định của Phòng GD-ĐT TX.Dĩ An và Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương.