Đặc sắc các dự án học tập của sinh viên SIU

Hàng loạt các sự kiện “made by” sinh viên

Trao quyền chủ động là cách giúp sinh viên dấn thân và trưởng thành. Đây là định hướng và là cách mà đội ngũ giảng viên SIU đã áp dụng để đào tạo sinh viên. Các môn học vì thế không còn khô khan mà thay vào đó là sự tất bật, hào hứng của thầy và trò để cho ra đời hàng loạt các dự án hấp dẫn, khuấy động không khí học tập sôi động tại trường.

Trong khuôn khổ môn học “Public Relations and Advertising”, sinh viên SIU ngành Quản trị kinh doanh khóa 8 thực hiện các dự án học thuật thú vị thông qua việc giả lập các công ty để bảo vệ thương hiệu trước áp lực thị trường và các đối thủ cạnh tranh. Đó lần lượt là các dự án “Tinh hoa thủy sản miền Trung”, “Ngày hội trái cây và sức khỏe - Organic Natural”. Các dự án được tổ chức dưới dạng sự kiện ngay tại lớp học. Khi theo dõi buổi học thú vị này, chúng ta sẽ được chứng kiến sự hóa thân độc đáo của sinh viên trong nhiều vai trò khác nhau như: nhà sáng lập công ty, những chuyên gia kiểm định chất lượng hay bác sĩ dinh dưỡng...

Sinh viên SIU với dự án “Ngày hội trái cây và sức khỏe - Organic Natural” Dự án “Tinh hoa thủy sản miền Trung”

Học tập môn “Tổ chức sự kiện”, sinh viên chuyên ngành Quản trị nhà hàng - Khách sạn khóa 9, 10 tổ chức bữa tiệc âm nhạc “The Library - Cocktail Class” sáng tạo dựa trên ý tưởng thiết kế quán bar thu nhỏ vô cùng đẹp mắt ngay tại lớp học. Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh gây ấn tượng với chương trình dạ tiệc “Back to the 90s” tái hiện đời sống thập niên 90 tại Mỹ - một dự án của môn học Văn hóa Mỹ được tổ chức quy mô và lôi cuốn. Ngoài ra, không thể không kể đến hàng loạt các sự kiện đặc sắc khác được ra đời bởi chính bàn tay và óc sáng tạo của sinh viên như Hội Xuân Việt - Nhật, SIU Olympics, Chạy bộ từ thiện vì bệnh nhân ung thư - “Stick Together Marathon”, Cuộc đua không tưởng - “Unbelievable Race”...

Sinh viên SIU với dự án Chạy bộ từ thiện vì bệnh nhân ung thư - “Stick Together Marathon”

Phát huy tính chủ động và tích lũy kỹ năng mềm

ThS Phạm Quang Trường (Giảng viên cơ hữu SIU) chia sẻ: “Việc thực hiện các dự án thực tế giúp sinh viên trau dồi kiến thức, trở nên chủ động, tự tin hơn đồng thời rèn luyện cho các bạn rất nhiều kỹ năng quan trọng và có ích cho công việc sau này như: kỹ năng quản lý thời gian, làm việc nhóm, lãnh đạo, giao tiếp...”.

Sinh viên SIU giữ vai trò trung tâm ở giảng đường Nhờ môi trường học tập thoải mái, năng động như xu hướng học tập hiện đại của các trường đại học lớn trên thế giới, sinh viên SIU đã và đang thể hiện vai trò trung tâm tại giảng đường. Các bạn được khuyến khích trải nghiệm thực tế thông qua các hoạt động đa dạng không chỉ trong học tập mà cả trong hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, các dự án kết nối cộng đồng, nghiên cứu khoa học, tranh tài trong các cuộc thi trong và ngoài nước. Những hoạt động này góp phần tạo nên môi trường đại học thực sự khác biệt và lôi cuốn. Và quan trọng hơn, những kỹ năng có được từ mô hình hoạt động này còn góp phần giúp sinh viên tự tin đối mặt, giải quyết vấn đề và thành công trong công việc sau này.