Đại học Duy Tân tuyển sinh ngành Điều dưỡng Đa khoa năm 2019

Bởi thế, khi số lượng bệnh nhân tăng nhanh cùng sự mở rộng các cơ sở y tế, các trung tâm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, nhu cầu tuyển dụng các điều dưỡng viên có trình độ cao đang ngày một cấp thiết. Chia sẻ với ThS-bác sĩ Nguyễn Huỳnh Ngọc - quyền Trưởng khoa Điều dưỡng của Đại học (ĐH) Duy Tân càng thấu hiểu tầm quan trọng của những “người bạn đồng hành” trong lĩnh vực y tế hiện nay.

- PV: Là ngành nghề thường xuyên túc trực chăm sóc người bệnh bất kể ngày đêm, có thể nói môi trường làm việc trong ngành Điều dưỡng có áp lực khá cao. Liệu đây có phải lý do khiến nhiều thí sinh dù rất yêu thích ngành này những vẫn… băn khoăn, chần chừ khi lựa chọn theo học, thưa thầy?

Bác sĩ Nguyễn Huỳnh Ngọc: Đối tượng được phục vụ của nghề y nói chung và nghề điều dưỡng nói riêng chủ yếu là người bệnh với mục đích cuối cùng mang lại sức khỏe và hạnh phúc không chỉ cho người bệnh mà cả gia đình và người thân của họ. Do đặc thù nghề nghiệp, các điều dưỡng viên phải dành rất nhiều thời gian làm việc tại bệnh viện và các cơ sở y tế khác. Do đó, ngay trong quá trình học tập tại trường và thực tập tại các bệnh viện, sinh viên đã được rèn luyện để có thể thích nghi nhanh chóng với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp. Từ đó, sinh viên sẽ cảm thấy nghề điều dưỡng cũng không quá áp lực như mình nghĩ. Bên cạnh đó, với sự đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất cùng các trang thiết bị y khoa hiện đại, công việc của nhân viên y tế nói chung hiện nay đang trở nên nhẹ nhàng hơn và hạn chế tối đa những tai biến và rủi ro nghề nghiệp.

- PV: Vậy theo thầy, người học cần phải có những tố chất gì để có thể hoàn thành tốt công việc và trở thành một điều dưỡng viên giỏi?

Bác sĩ Nguyễn Huỳnh Ngọc: Là một công việc liên quan sức khỏe thậm chí là sinh mạng của con người nên đòi hỏi điều dưỡng viên phải có tính chuyên nghiệp cao, lòng thương người, tính cẩn trọng và sự tận tụy với công việc. Bên cạnh đó, để trở thành một điều dưỡng viên giỏi là cả một quá trình dài cần có sự nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức và các kỹ năng một cách toàn diện và liên tục. Trong quá trình giảng dạy, Đại học Duy Tân luôn cố gắng hỗ trợ sinh viên trau dồi các kiến thức chuyên môn - có thể nói đây là nền tảng quan trọng. Ngoài ra, nhà trường còn giúp sinh viên phát huy những kỹ năng “mềm”, đặc biệt là: kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm (teamwork), năng lực nghiên cứu khoa học và nâng cao nhận thức nghề nghiệp cùng y đức cho sinh viên thông qua các hoạt động thiện nguyện tại các bệnh viện và cộng đồng.

- PV: Có nhiều người nói vui rằng “Ngành Điều dưỡng chỉ phù hợp với… con gái”, do vậy mà không ít các bạn nam trở nên dè dặt khi đăng ký học ngành này. Thầy nghĩ sao về ý kiến trên?

Bác sĩ Nguyễn Huỳnh Ngọc: Sự dịu dàng, nhẫn nại, cẩn trọng và đức tính hy sinh của người phụ nữ chính là những tố chất cần thiết của nghề điều dưỡng và hộ sinh. Nên ngày trước, trong tuyển sinh những ngành này có ghi rõ chỉ tuyển nữ, cũng như ngành Chẩn đoán hình ảnh chỉ tuyển nam do lo ngại những ảnh hưởng về sinh sản. Quan điểm này đã thay đổi ở Việt Nam khi số lượng nam sinh viên ngành Điều dưỡng ngày càng tăng do phạm vi hoạt động của ngành Điều dưỡng ngày càng đa dạng. Có những công việc đòi hỏi sức khỏe tốt và khả năng thích nghi với điều kiện làm việc áp lực cao như tại các phòng hồi sức cấp cứu hoặc những cơ sở y tế có sử dụng nhiều trang thiết bị công nghệ hiện đại thì các điều dưỡng viên nam lại rất phù hợp. Nếu sinh viên có ý định sang làm việc tại các nước phát triển như CHLB Đức, Hoa Kỳ với đặc điểm thể hình to lớn của người bệnh thì nam điều dưỡng viên có thể phù hợp hơn trong việc chăm sóc. Hiện tại, nam điều dưỡng viên có trình độ và kỹ năng tay nghề vững vàng luôn nhận những ưu tiên trong tuyển dụng của các bệnh viện và các cơ sở y tế khác.

ĐH Duy Tân ký kết hợp tác với các đối tác nước ngoài để nâng cao chất lượng đào tạo và đưa sinh viên đi du học - PV: Có đến hàng nghìn Cử nhân Điều dưỡng tốt nghiệp mỗi năm, nhưng nguồn nhân lực của ngành này vẫn còn rất hạn chế về số lượng và chất lượng. Thầy nghĩ sao về vai trò của các trường ĐH có đào tạo ngành Điều dưỡng trước thực tế này và ĐH Duy Tân có những giải pháp đột phá nào trong việc nâng cao chất lượng đào tạo?

Bác sĩ Nguyễn Huỳnh Ngọc: Năm 2010, ĐH Duy Tân là trường đại học tư thục đầu và cũng là một trong số ít những trường đại học trong cả nước đào tạo Cử nhân Điều dưỡng Đa khoa tại thời điểm đó. Trong bối cảnh tỷ lệ điều dưỡng viên có trình độ đại học trong cả nước hiện nay rất thấp, ĐH Duy Tân đã cung ứng cho các cơ sở y tế tại Đà Nẵng, Quảng Nam và một số tỉnh, thành phố trong cả nước một lực lượng Cử nhân Điều dưỡng có trình độ chuyên môn và kỹ năng thực hành nghề nghiệp tốt. Ngoài ra, các khoá đào tạo Cử nhân Điều dưỡng hệ liên thông chính quy đã giúp nâng cấp đội ngũ điều dưỡng chủ chốt làm công tác quản lý trong các bệnh viện tại Đà Nẵng và các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Những học viên sau tốt nghiệp đã phát huy tốt vai trò Điều dưỡng trưởng và được các đơn vị phản hồi tích cực về chất lượng đào tạo của nhà trường.

Để có được kết quả đó, ĐH Duy Tân đã tích cực nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Hiện tại, Khoa đã đưa: nhiều giảng viên qua Đài Loan để đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ điều dưỡng, nhiều giảng viên sang Trung tâm đào tạo Mô phỏng Y khoa của ĐH Pittsburgh, Hoa Kỳ để tập huấn chuyên môn.

Giảng viên của Khoa Điều dưỡng còn tham dự rất nhiều Hội thảo Quốc tế tại Tây Ban Nha, Indonesia, Thái Lan, Đài Loan, Hồng Kông và đăng nhiều công trình nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế.

Song song với quá trình đó, Khoa đã tập trung nâng cao trình độ tiếng Anh, tạo cơ hội để sinh viên được học tiếng Trung, tiếng Nhật để sinh viên có thể thực tập và làm việc ở nước ngoài. Cùng với đó, ĐH Duy Tân đã mời các giảng viên đến từ ĐH Ben Gurion tại Israell, ĐH Illinois tại Chicago, ĐH YK Duke - ĐHQG Singapore,… về trường thỉnh giảng. Đặc biệt, khoa đã dạy các môn cơ bản như Hướng nghiệp, Điều dưỡng cơ bản cho sinh viên ngay từ năm nhất giúp sinh viên hiểu rõ và thêm đam mê với nghề mình đã chọn.

- PV: Việc mở rộng và nâng cao trình độ ngoại ngữ đã tạo cơ hội cho giảng viên và sinh viên Duy Tân tiếp cận với các học bổng giá trị để mở ra cơ hội học tập và làm việc ở nước ngoài. Thầy có thể chia sẻ thêm về chương trình du học hấp dẫn mà Khoa Điều dưỡng hiện đang triển khai?

Bác sĩ Nguyễn Huỳnh Ngọc: Thời gian qua, rất nhiều tập đoàn, công ty từ các nước có nhu cầu lớn về điều dưỡng như: Nhật Bản, CHLB Đức, Mỹ... đã đến trường ĐH Duy Tân tuyển dụng nhân lực. Vì trách nhiệm đối với sinh viên, nhà trường rất thận trọng trong việc tìm hiểu đối tác tin cậy để ký kết các hợp đồng hợp tác. Với tinh thần đó, lãnh đạo ĐH Duy Tân và Tập đoàn Phúc lợi Xã hội SEIREI (Nhật Bản) đã ký kết chương trình hợp tác đào tạo, tạo cơ hội để giảng viên và sinh viên Khoa Điều dưỡng sang học tập và làm việc tại các bệnh viện và trung tâm chăm sóc sức khỏe của Tập đoàn SEIREI. Ngoài một số giảng viên và sinh viên ĐH Duy Tân đã nhận học bổng của chương trình này, Tập đoàn SEIREI sẽ tiếp tục cấp 2 suất học bổng 100% (bao gồm học tiếng Nhật tại Đà Nẵng và 2 năm học chuyên môn tại Nhật Bản) và các suất học bổng 50% (chỉ cấp học bổng học 2 năm chuyên môn tại Nhật bản). Hiện tại, nhà trường đang xúc tiến làm việc một số đối tác khác từ Nhật Bản và CHLB Đức để tạo thêm cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Mùa tuyển sinh 2019, ĐH Duy Tân trao nhiều học bổng cho sinh viên ngành Điều dưỡng Đa khoa, cụ thể:

• Học bổng Duy Tân: 720 suất học bổng với trị giá từ 1 triệu - 5 triệu đồng/suất cho những thí sinh đăng ký có tổng điểm xét tuyển 3 môn từ kỳ thi THPT Quốc gia >= Điểm trúng tuyển từ 3 đến 10 điểm, trong đó có thí sinh theo học ngành Điều dưỡng Đa khoa.

• 700 suất học bổng trị giá từ 500 ngàn – 2 triệu đồng/suất cho những thí sinh có tổng điểm xét tuyển Học bạ THPT từ 22 điểm trở lên, trong đó có thí sinh theo học ngành Điều dưỡng Đa khoa.

• Học bổng trị giá 5.000.000 đồng/suất cho năm học đầu tiên: dành cho các thí sinh đoạt giải Khuyến khích trong Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia, đạt giải Khuyến khích trong cuộc thi Khoa học, Kỹ thuật cấp Quốc gia khi đăng ký theo học ngành Điều dưỡng Đa khoa.

• Học bổng 1.000.000 đồng/suất cho tất cả các thí sinh có hộ khẩu tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa khi đăng ký học chuyên ngành Điều dưỡng Đa khoa.

