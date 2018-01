“Mất giá” với thị trường lao động Tuyển sinh ĐH theo hình thức VLVH những năm gần đây gặp nhiều khó khăn, nhưng nhiều trường vẫn nỗ lực duy trì hình thức đào tạo này, bất chấp những tai tiếng mà dư luận xã hội vẫn gán cho hệ đào tạo này. Thời “hoàng kim” của ĐH tại chức (sau này mới gọi là ĐH VLVH) là giai đoạn 2003 - 2007, bởi khi đó có năm quy mô của hệ VLVH chiếm 49,49% tổng quy mô đào tạo ĐH, CĐ của cả nước (trong đó chủ yếu là ĐH - chiếm 86,29%). Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, đến năm học 2016 - 2017, quy mô đào tạo ĐH không chính quy của cả nước là 365.196 sinh viên, bằng 26% so với quy mô ĐH chính quy, và vẫn chiếm 21% tổng quy mô sinh viên của cả nước. Trong đó, tuyển mới là 65.944 chỉ tiêu (bằng 20% so với quy mô ĐH chính quy). Tuy nhiên, trong Báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017 về giáo dục ĐH gồm 34 trang của Bộ GD-ĐT không có dòng nào nhắc đến đào tạo ĐH không chính quy. Còn báo cáo tổng kết năm học trước đó (2015 - 2016) thì ghi: “Giảm chỉ tiêu hệ VLVH và chỉ tiêu hệ liên thông; dừng đào tạo theo hình thức từ xa đối với ngành đào tạo giáo viên và hình thức VLVH đối với một số ngành thuộc khối ngành khoa học - sức khỏe (...). Liên kết đào tạo VLVH đã dần đi vào khuôn khổ”. Thực tế, chỉ tiêu tuyển mới ĐH VLVH năm học 2016 - 2017 có giảm so với 2015 - 2016, nhưng vì chỉ tiêu tuyển mới ĐH chính quy cũng giảm nên tỷ lệ chỉ tiêu tuyển mới ĐH VLVH so với chỉ tiêu ĐH chính quy năm sau giảm so với năm trước 0,5%.