Để học sinh TP.HCM đi học trở lại cần đảm bảo các tiêu chí này...

Theo đó, bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường mầm non cũng như các trường phổ thông để chuẩn bị cho phương án học sinh đi học trở lại mà sở GD-ĐT đã trình UBND TP có 10 tiêu chí thành phần.

Bao gồm: Số lượng học sinh, giáo viên, công nhân viên… tập trung tối đa trong một thời điểm; Khoảng cách học sinh, giáo viên, nhân viên… tập trung trong phòng chăm sóc, phòng làm việc từ 1 mét trở lên và khoảng cách học sinh, giáo viên, nhân viên… tập trung ngoài phòng chăm sóc, phòng làm việc từ 2 mét trở lên; Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho giáo viên, cán bộ, nhân viên; Học sinh, giáo viên, nhân viên đeo khẩu trang, rửa tay sát khoảng: Tổ chức hoạt động bán trú, căn tin, xe đưa rước…

Từ những tiêu chí trên, các trường thực hiện việc đánh giá để đưa ra phương án cho học đi học trở lại. Cụ thể, nếu kết quả đạt từ 90% đến 100% tiêu chí an toàn thì mức độ an toàn rất cao, được tổ chức hoạt động dạy học. Nếu đạt từ 70% đến 90% tiêu chí đạt mức độ an toàn cao, được tổ chức hoạt động dạy học, phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở tiêu chí thành phần thấp điểm. Và đạt từ 50% đến 70% thì mức độ an toàn trung bình, có thể tổ chức hoạt động nhưng phải thường xuyên kiểm tra để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí thành phần thấp điểm. Nếu đạt từ 30% đến 50% thì đánh giá là mức an toàn thấp, phải có giải pháp đảm bảo an toàn mới được tổ chức hoạt động dạy và học. Còn nếu đạt dưới 30% tiêu chí an toàn thì các trường không được phép tổ chức hoạt động dạy học, học sinh chưa thể đi học trở lại.

Bộ Y tế yêu cầu chưa được tiêm vắc xin Covid-19 cho người dưới 18 tuổi

Theo ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, sau khi UBND TP.HCM thống nhất và ban hành Bộ tiêu chí nói trên, với tiêu chí an toàn là trên hết, tất cả các điểm, các địa phương được công nhận là an toàn, Sở GD căn cứ vào các tiêu chí đánh giá đó để đưa ra phương án đưa học sinh trở lại trường học trực tiếp sao cho tiếp cận chương trình một cách tốt nhất.