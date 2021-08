ĐH Duy Tân vào Top 700 các đại học tốt nhất thế giới 2021

ĐH Duy Tân vinh dự được lọt vào Top 601-700 trong đợt này

Năm nay, hơn 2.000 trường ĐH trên khắp thế giới đã được Shanghai Ranking xem xét kỹ lưỡng và 1.000 trường đại học tốt nhất trên thế giới đã được công bố xếp hạng. Shanghai Ranking đã thống kê rất cụ thể các quốc gia có nhiều trường đại học lọt vào Top 1.000 và đặc biệt có một số quốc gia lần đầu tiên có trường đại học được xếp hạng nhưng đã có vị trí rất cao.

ĐH Duy Tân trong Xếp hạng các Đại học trên thế giới 2021 của Shanghai Ranking

Đứng đầu danh sách này là Hoa Kỳ với:

- 40 trường đại học trong Top 100,

- 129 trường trong Top 500, và

- 200 trường trong Top 1.000.

Vương quốc Anh có:

- 8 trường trong Top 100,

- 38 trường trong Top 500, và

- 65 trường đại học trong Top 1.000.

Trung Quốc có:

- 7 trong trường Top 100,

- 84 trường trong Top 500, và

- 180 trường đại học xếp hạng trong Top 1.000.

Quốc gia có nhiều trường đại học được xếp hạng nhất chính là Hoa Kỳ với những tên trường đã rất nổi tiếng như ĐH Harvard (thứ 1), ĐH Stanford (thứ 2),… ĐH Princeton (thứ 6),… Johns Hopkins (thứ 16),… ĐH Duke (thứ 32),… ĐH Boston (thứ 95),… ĐH Carnegie Mellon (thứ 97),… ĐH Bang Pennsylvania (top 101-150)…

ĐH Carnegie Mellon (thứ 97) và ĐH Bang Pennsylvania (top 101-150) có hợp tác với ĐH Duy Tân

Trong đó, có 2 trường đại học có liên kết hợp tác chuyển giao chương trình đào tạo với ĐH Duy Tân là ĐH Carnegie Mellon (thứ 97) và ĐH Bang Pennsylvania (top 101-150):

• ĐH Carnegie Mellon (CMU) - 1 trong 4 đại học hàng đầu về Công nghệ Thông tin ở Hoa Kỳ (theo U.S. News 2021) đang là đối tác ký kết với ĐH Duy Tân chuyển giao chương trình Tiên tiến và Quốc tế các ngành Công nghệ Phần mềm, Hệ thống Thông tin và An ninh Mạng/An toàn Thông tin trong hơn 10 năm qua.

• ĐH Bang Pennsylvania (PSU) - 1 trong 50 trường đào tạo Kinh tế - Quản trị Kinh doanh hàng đầu của Hoa Kỳ (theo U.S.News 2021) đang là đối tác ký kết với ĐH Duy Tân chuyển giao chương trình Tiên tiến và Quốc tế các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính-Ngân hàng, Du lịch khách sạn, Du lịch lữ hành, và Du lịch nhà hàng trong hơn 10 năm qua.

Cũng thuộc bảng xếp hạng toàn cầu về các ngành học này, ĐH Duy Tân có:

• Ngành Khoa học Máy tính - Kỹ thuật Máy tính đã được xếp trong Top 301 - 400 thế giới, đứng trong top đầu tại Việt Nam - ĐH Duy Tân đạt được kiểm định ABET của Mỹ ở các ngành Kỹ thuật Mạng và Hệ thống Thông tin Quản lý từ năm 2019,

• Ngành Kỹ thuật Điện-Điện tử xếp trong Top 401 - 500 thế giới, đứng trong top đầu tại Việt Nam - ĐH Duy Tân đạt kiểm định ABET của Mỹ cho ngành Kỹ thuật Điện-Điện tử từ năm 2020,

• Ngành Toán học xếp trong Top 401 - 500 thế giới.

Vị trí xếp hạng các ngành nghề của ĐH Duy Tân trên bảng xếp hạng Shanghai Ranking

Xếp hạng Shanghai Ranking (ARWU) cùng với QS Ranking và THE (Time Higher Education) Ranking được xem là 3 bảng xếp hạng đại học uy tín nhất cũng như được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới hiện nay. “Như vậy, ĐH Duy Tân đã có mặt trên 2 trong số 3 bảng xếp hạng đại học uy tín nhất thế giới: (1) xếp Top 351-400 châu Á theo QS Ranking và (2) xếp Top 601-700 thế giới theo ARWU. Chúng tôi hy vọng nếu mọi việc may mắn và tốt đẹp, ĐH Duy Tân sẽ sớm có mặt trên bảng xếp hạng thế giới của Time Higher Education (THE) trong thời gian tới”, AHLĐ, NGƯT Lê Công Cơ, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Duy Tân chia sẻ.

Hằng năm, ARWU của Shanghai Ranking đưa ra danh sách các trường đại học hàng đầu thế giới dựa trên một tập hợp các chỉ số khách quan và dữ liệu của bên thứ ba. ARWU tiền thân là một bảng xếp hạng đại học toàn cầu và xếp hạng về học thuật các trường đại học trên thế giới, được đáng tin cậy nhất hiện nay. ARWU xếp hạng các đại học hàng đầu thế giới dựa trên 6 chỉ số khách quan gồm:

• Số lượng cựu sinh viên đoạt giải Nobel và Huy chương Fields

• Số lượng nhân viên đoạt giải Nobel và Huy chương Fields

• Số lượng bài báo được xuất bản trên tạp chí Nature và Science

• Số lượng các nhà nghiên cứu thuộc nhóm các nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất

• Số lượng các bài báo thuộc danh mục SCIE và SSCI

• Bình quân năng lực khoa học của đội ngũ.