ĐH Quốc gia TP.HCM 'chốt' lịch thi đánh giá năng lực đợt 2 vào ngày 20.9

Cụ thể, kỳ thi này dành cho các thí sinh chưa dự đợt 1 do ảnh hưởng của dịch bệnh, ngày thi cụ thể vào ngày 20.9 với 3 cụm thi: Đà Nẵng , Nha Trang và TP.HCM.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính cho biết, theo số liệu thí sinh đã đăng ký dự thi thì còn khoảng 4.000 thí sinh chưa thi đợt 1. Hiện hội đồng thi đang yêu cầu thí sinh xác nhận lại.

Trước đó, ngày 30.8, kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức đã diễn ra đợt 1 sau nhiều lần dời lịch do ảnh hưởng của dịch Covid-19 . Đợt 1 được tổ chức tại 4 địa phương (TP.HCM, Bến Tre, An Giang và Nha Trang), có 23.768 thí sinh dự thi trong tổng số 53.341 thí sinh đăng ký ( chiếm 44,56%).