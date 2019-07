Điểm chuẩn các trường đại học tăng bao nhiêu?

Theo PGS Trần Trung Kiên, Trưởng phòng Tuyển sinh, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, vì độ khó đề thi năm nay chỉ ở mức trung bình, không khó như năm 2018, nên kết quả làm bài thi của các TS cao hơn so với năm ngoái. Đây là một yếu tố tác động trực tiếp tới xu hướng điểm chuẩn năm nay. Một yếu tố quan trọng khác là nguyện vọng của TS dồn vào một số ngành khiến dự báo điểm chuẩn tăng vọt lên (từ 2 - 3 điểm so với năm ngoái).

Theo PGS Kiên, những nhóm ngành điểm cao hơn năm ngoái từ xưa đến nay vẫn là ngành “nóng” của trường. Có khoảng vài chục ngành điểm chuẩn dự báo tương đương như năm ngoái. Tuy nhiên, vẫn có một số ngành “vượt ngược dòng”, năm ngoái ở nhóm điểm chuẩn bình thường thì năm nay được dự báo là sẽ ở trong nhóm ngành điểm chuẩn cao hơn, khoảng 22 - 23 điểm. Chẳng hạn, các ngành quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính ngân hàng năm ngoái chỉ khoảng hơn 20 điểm thì năm ngay được dự báo sẽ nằm trong nhóm ngành có điểm chuẩn 22 - 23, do số lượng TS quan tâm nhiều hẳn lên. Đặc biệt, ngành quản lý công nghiệp - logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Đại học Northampton (Anh), năm ngoái điểm chuẩn bình thường, nhưng do nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển tăng vọt, nên nhiều khả năng điểm chuẩn ở mức 23 - 24.

Theo ông Lê Việt Thủy, Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, tổng số TS đăng ký xét tuyển vào trường này là 41.000 (tăng 9.000 TS so với năm 2018), tổng số NV là 87.000, trong đó NV1 là gần 21.000 (tăng 4.000 so năm 2018). Nhưng vì số NV tăng lại tập trung vào một số ngành, nên điểm chuẩn những ngành này sẽ tăng so với năm ngoái nếu trong đợt điều chỉnh NV tới TS không có chiến thuật điều chỉnh hợp lý. Chẳng hạn, 10 ngành có số NV1 cao nhất gồm: quản trị kinh doanh, kinh tế quốc tế , marketing, kinh tế, kế toán, công nghệ thông tin, tài chính - ngân hàng, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, quản trị khách sạn, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, điểm chuẩn sẽ tăng từ 1 - 2,25 điểm. Năm ngoái những ngành nào trong số các ngành này điểm chuẩn là 24,35 thì năm nay sẽ lên khoảng 26 hoặc 26,5. Thậm chí, một số ngành năm ngoái chỉ 23,15 hoặc 23,35, năm nay vẫn có thể lên đến 25 - 26 điểm như quản trị khách sạn, kế toán.